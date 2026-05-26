Manejar con los vidrios empañados es muy peligroso, sobre todo en el inicio de esta semana, que la Ciudad de Buenos Aires se ve envuelta en una densa capa de niebla. No solo reduce la visibilidad en la calle, sino que puede empañar todos los vidrios y causar accidentes.

Por eso es indispensable saber cómo solucionar este problema. Cuando se empañan los cristales, se debe a la diferencia entre la temperatura interior y la exterior del auto. Se genera un exceso de humedad dentro del vehículo, por lo que la solución es ajustar la temperatura para conseguir que esta se reduzca.

Adiós, vidrios empañados: los trucos caseros para evitarlo

Por lo general, cuando la diferencia de temperatura no es tan grande, basta con poner la calefacción y dejar que el aire circule por el interior del auto. Sin embargo, en días como estos, hace mucho frío y necesitamos recurrir a otras herramientas que nos permitan evitar esta situación.

Afortunadamente, existen trucos caseros que pueden ayudar a evitar que los vidrios se empañen. Te mostramos cuáles son:

Agua y vinagre blanco

Afortunadamente, existen trucos caseros que pueden ayudar a evitar que los vidrios se empañen. Foto: Archivo.

Se puede crear una solución antihumedad propia usando agua y vinagre blanco. Se mezclan en un spray los dos ingredientes a partes iguales. Luego, se aplica un poco sobre un paño seco y se lo pasa por todo el interior de las ventanas. De esta manera se limpia el cristal y se evita que la humedad se adhiera.

Usar alcohol

El alcohol es muy eficaz para combatir la humedad, ya que es un desecante. Para conseguir buenos resultados, aplica un poco sobre un paño seco y espárcelo por la parte interior de las ventanas de tu vehículo.

Detergente en polvo

Se puede conseguir un buen resultado para desempañar los cristales con productos comunes que se encuentran en el supermercado. Para crear esta solución solo se necesita detergente en polvo, glicerina y agua. Se mezcla un poco de los tres ingredientes y aplícalos con un paño en el interior del cristal.

Usar shampoo

Con la aplicación de shampoo buscamos crear una capa que repele la humedad. Foto: Archivo.

Con la aplicación de shampoo buscamos crear una capa que repele la humedad. Para conseguirlo, tan solo se necesita un poco de este producto y un paño seco. Se añade un poco de shampoo a un paño y se esparce por el interior de las ventanas, creando una fina película protectora que evitará que el cristal se empañe.

Arena para gatos

Sí, sorprendentemente, la arena para gatos puede ayudar a reducir los niveles de humedad en tu coche. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, contiene sílice que ayuda a eliminar la humedad.

Por otro lado, este producto también se encuentra en muchas prendas de ropa o calzado. Rellena una media o bolsita con sílice y colócala debajo del asiento para evitar la condensación.

Usar una papa

La papa, gracias a su alto contenido en almidón, puede ayudar a conseguir que los cristales no se empañen. Foto: Archivo.

La papa, gracias a su alto contenido en almidón, puede ayudar a conseguir que los cristales no se empañen. Si se emprende un viaje y es un día de niebla, se puede prevenir la aparición de la condensación cortando una papa cruda por la mitad.

Se la pasa por el interior del cristal. De esta manera, se consigue una capa protectora para evitar que la humedad se acumule en el espejo delantero.