La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este domingo, una jornada marcada por tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados, en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque durante la segunda mitad del día un frente dejará nubosidad en el tercio norte con algunas lluvias.

Según informó EFE, la Aemet prevé como fenómenos significativos las rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en el norte de Baleares.

También se dará nubosidad baja matinal en regiones del tercio norte peninsular, con probables nieblas matinales en la meseta Norte, Alto Ebro, Rías Baixas e interior de Galicia y depresiones del nordeste, sin descartarlas, de forma aislada, en depresiones del oeste de la meseta Sur. Brumas frontales en Galicia al final.

En Canarias, estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve con precipitaciones débiles durante la primera parte del día y algún chubasco débil en el interior de las islas centrales, y poco nuboso en el resto.

Tormentas: ¿cuáles son las zonas afectadas por las lluvias?

La borrasca que ayer, sábado, afectó a Baleares aún mantendrá los cielos nubosos y precipitaciones en Mallorca y Menorca, que tenderán a menos y a despejar. La Aemet prevé como fenómenos significativos las rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en el norte de Baleares.

La llegada de un frente, ya en la segunda mitad del día, llevará cielos nubosos o cubiertos al tercio noroeste, con precipitaciones en Galicia, Asturias y extremo noroeste de Castilla y León, además de abundante nubosidad alta en el resto de la Península.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas máximas subirán en Baleares, tercio norte y entornos de montaña peninsulares, con descensos en litorales del sureste y Alborán y pocos cambios en el resto.

En cuanto a las mínimas, estarán en descenso en la Península y Baleares. Mientras que en Canarias habrá pocos cambios.

Heladas y vientos fuertes

Se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, que serán localmente moderadas en el Pirineo y sin descartarse en puntos de la meseta Norte.

Soplará la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y el cierzo en el Ebro con intervalos fuertes y rachas muy fuertes tendiendo a amainar.

El viento será moderado del suroeste en Galicia, también con probables intervalos fuertes en litorales del noroeste, alisio moderado en Canarias con intervalos de fuerte en zonas expuestas y vientos flojos en general en el resto.

Predominará la componente sur en el Cantábrico, la este en la vertiente sur atlántica y la oeste en el resto, con poniente rolando a levante en Alborán.

¿Cómo estará el clima en las comunidades autónomas?

Con lluvias, chubascos o tormentas

Galicia: Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se extenderán de noroeste a sureste desde la mañana. En el litoral atlántico e interior próximo pueden ser moderadas y acompañadas de tormenta, menos frecuentes e intensas en el suroeste.

Asturias: Cielos cubiertos y lluvias que llegarán de oeste a este durante la tarde, menos probables e intensas en la mitad oriental.

Castilla y León: Nubes altas durante el día y aumento de la nubosidad por la tarde en el noroeste, donde se esperan algunas lluvias débiles y dispersas al final del día.

País Vasco: Intervalos nubosos y nieblas matinales; posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el extremo oriental de Guipúzcoa de madrugada.

Navarra: Cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el sur; podrían darse lluvias débiles y dispersas en la vertiente cantábrica durante la madrugada.

Islas Baleares: Intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos en Mallorca y Menorca; en las Pitiusas, probabilidad de alguno aislado de madrugada.

Canarias: Nuboso en el norte de las islas montañosas con lluvias débiles que tenderán a remitir por la noche; posibilidad de lluvias ocasionales en la vertiente sur.

Sin lluvias