Alerta mundial | Dos potencias unieron fuerzas y desplegaron todo su poder en el océano: la maniobra que aterra a Estados Unidos Fuente: Shutterstock

China y Rusia volvieron a mostrar el alcance de su cooperación militar con el inicio de Interacción Marítima 2026, un amplio ejercicio naval que reúne buques de guerra, submarinos, helicópteros e infantes de marina en aguas del mar Amarillo .

Una vez finalizadas las maniobras, parte de la flota continuará con una patrulla conjunta en el océano Pacífico .

El despliegue, organizado dentro del programa anual de cooperación entre Pekín y Moscú, es seguido de cerca por la comunidad internacional debido al creciente peso estratégico de ambas potencias en la región del Indo-Pacífico, una zona donde también mantienen presencia Estados Unidos y sus aliados.

China y Rusia comenzaron un nuevo ejercicio naval con fragatas, destructores y submarinos

Las maniobras comenzaron oficialmente en la ciudad portuaria de Qingdao, en el este de China, donde autoridades militares de ambos países encabezaron la ceremonia de apertura y dieron inicio a la coordinación de las operaciones conjuntas.

Alerta mundial | Dos potencias unieron fuerzas y desplegaron todo su poder en el océano: la maniobra que aterra a Estados Unidos Fuente: Shutterstock

Según explicaron los organizadores, el ejercicio tiene un carácter defensivo y busca fortalecer la cooperación entre ambas armadas mediante entrenamientos orientados a mejorar la coordinación en distintos escenarios marítimos .

Para esta edición, Rusia desplegó:

El crucero lanzamisiles Varyag .

La fragata Rezkiy .

El submarino Ufa .

El buque de rescate Igor Belousov.

China, por su parte, participa con:

Los destructores lanzamisiles Kaifeng y Anshan .

La fragata Wuhu .

El buque logístico Kekexilihu .

El buque de rescate de submarinos Yangchenghu .

Un submarino.

Helicópteros embarcados.

Personal de Infantería de Marina.

Qué ejercicios realizarán las dos potencias durante el entrenamiento

Interacción Marítima 2026 fue dividido en distintas etapas que incluyen coordinación en puerto y posteriores operaciones en alta mar, cuyo objetivo es entrenar procedimientos conjuntos y mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas navales de ambos países.

Alerta mundial | Dos potencias unieron fuerzas y desplegaron todo su poder en el océano: la maniobra que aterra a Estados Unidos Fuente: Shutterstock

Durante las maniobras se desarrollarán ejercicios como :

Reconocimiento conjunto.

Defensa aérea y antimisiles.

Guerra antisubmarina.

Ataques contra objetivos marítimos.

Ejercicios de artillería naval.

Operaciones de búsqueda y rescate.

Simulacros de rescate de la tripulación de un submarino mediante un vehículo de rescate de gran profundidad.

Las actividades se extenderán hasta el 13 de julio, con entrenamientos en el mar Amarillo antes de dar paso a una nueva fase de la cooperación internacional.

China y Rusia realizarán una patrulla conjunta en el océano Pacífico

Una vez finalizado el entrenamiento, parte de las embarcaciones de ambas armadas continuará con una patrulla marítima conjunta en distintas zonas del océano Pacífico.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de China, esta operación forma parte del programa anual de cooperación militar que tiene como fin central profundizar la coordinación estratégica entre Pekín y Moscú.