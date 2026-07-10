Ni caminata rápida ni bicicleta: el ejercicio que cuida el corazón, mejora la circulación sanguínea y es de bajo impacto Fuente: Shutterstock

Muchas personas creen que la única forma de eliminar la grasa corporal es realizar largas caminatas o entrenamientos intensos en el gimnasio. Sin embargo, existen alternativas igual de efectivas para mejorar la condición física y proteger la salud del corazón.

Al combinar movimientos funcionales con ejercicios que elevan la frecuencia cardíaca, es posible favorecer la quema de grasa, aumentar la resistencia y fortalecer distintos grupos musculares sin recurrir a máquinas o rutinas de alto impacto.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para quemar grasa y cuidar el corazón?

No es necesario depender exclusivamente del gimnasio para mejorar la salud cardiovascular. Existen ejercicios que trabajan varios músculos al mismo tiempo, incrementan el gasto calórico y ayudan a fortalecer el corazón.

Estas actividades pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria y adaptarse a distintos niveles de condición física.

Los tres ejercicios más recomendados son:

Saltar la cuerda.

Realizar burpees.

Practicar escaladores o mountain climbers .

Saltar la cuerda: un ejercicio completo para quemar calorías

Saltar la cuerda es una de las actividades cardiovasculares más completas, ya que combina coordinación, resistencia y fuerza.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Favorece la quema de grasa corporal.

Mejora la capacidad cardiovascular.

Fortalece piernas, brazos y abdomen.

Ayuda a desarrollar coordinación y equilibrio.

También puede realizarse prácticamente en cualquier lugar y requiere muy poco equipamiento.

Burpees: el ejercicio que trabaja todo el cuerpo

Ni trotar ni pasear: el óptimo ejercicio para suprimir los rollitos de grasa sin ir al gimnasio (foto: archivo).

Los burpees son considerados uno de los ejercicios más completos porque combinan fuerza y resistencia en un solo movimiento.

Al practicarlos de forma constante pueden contribuir a:

Incrementar el gasto calórico.

Fortalecer piernas, pecho, brazos y abdomen.

Mejorar la resistencia cardiovascular.

Aumentar la potencia muscular.

Debido a su intensidad, se recomienda comenzar con pocas repeticiones e incrementar progresivamente el volumen de entrenamiento.

Mountain climbers: el aliado para fortalecer el abdomen y el corazón

Los conocidos escaladores o mountain climbers consisten en alternar rápidamente el movimiento de las piernas mientras se mantiene una posición de plancha.

Este ejercicio permite:

Activar el abdomen.

Trabajar hombros y brazos.

Mejorar la coordinación.

Elevar rápidamente la frecuencia cardíaca para favorecer el gasto energético.

Su principal ventaja es que puede realizarse sin equipamiento y adaptarse al ritmo de cada persona.

¿Cuánto tiempo se recomienda entrenar?

No hace falta ir al gimnasio para mejorar la salud: estos ejercicios activan todo el cuerpo y favorecen el gasto calórico.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de ejercicio intenso , combinados con ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana.

Incorporar actividades como saltar la cuerda, burpees o mountain climbers dentro de esa rutina puede ser una forma efectiva de mejorar la salud cardiovascular, aumentar la resistencia física y favorecer la quema de grasa sin necesidad de asistir diariamente a un gimnasio.