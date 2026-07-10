En esta noticia
- <b>¿Cuáles son los mejores ejercicios para quemar grasa y cuidar el corazón?</b>
- <b>Saltar la cuerda: un ejercicio completo para quemar calorías</b>
- <b>Burpees: el ejercicio que trabaja todo el cuerpo</b>
- <b>Mountain climbers: el aliado para fortalecer el abdomen y el corazón</b>
- <b>¿Cuánto tiempo se recomienda entrenar?</b>
Muchas personas creen que la única forma de eliminar la grasa corporal es realizar largas caminatas o entrenamientos intensos en el gimnasio. Sin embargo, existen alternativas igual de efectivas para mejorar la condición física y proteger la salud del corazón.
Al combinar movimientos funcionales con ejercicios que elevan la frecuencia cardíaca, es posible favorecer la quema de grasa, aumentar la resistencia y fortalecer distintos grupos musculares sin recurrir a máquinas o rutinas de alto impacto.
¿Cuáles son los mejores ejercicios para quemar grasa y cuidar el corazón?
No es necesario depender exclusivamente del gimnasio para mejorar la salud cardiovascular. Existen ejercicios que trabajan varios músculos al mismo tiempo, incrementan el gasto calórico y ayudan a fortalecer el corazón.
Estas actividades pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria y adaptarse a distintos niveles de condición física.
Los tres ejercicios más recomendados son:
- Saltar la cuerda.
- Realizar burpees.
- Practicar escaladores o mountain climbers.
Saltar la cuerda: un ejercicio completo para quemar calorías
Saltar la cuerda es una de las actividades cardiovasculares más completas, ya que combina coordinación, resistencia y fuerza.
Entre sus principales beneficios se destacan:
- Favorece la quema de grasa corporal.
- Mejora la capacidad cardiovascular.
- Fortalece piernas, brazos y abdomen.
- Ayuda a desarrollar coordinación y equilibrio.
También puede realizarse prácticamente en cualquier lugar y requiere muy poco equipamiento.
Burpees: el ejercicio que trabaja todo el cuerpo
Los burpees son considerados uno de los ejercicios más completos porque combinan fuerza y resistencia en un solo movimiento.
Al practicarlos de forma constante pueden contribuir a:
- Incrementar el gasto calórico.
- Fortalecer piernas, pecho, brazos y abdomen.
- Mejorar la resistencia cardiovascular.
- Aumentar la potencia muscular.
Debido a su intensidad, se recomienda comenzar con pocas repeticiones e incrementar progresivamente el volumen de entrenamiento.
Mountain climbers: el aliado para fortalecer el abdomen y el corazón
Los conocidos escaladores o mountain climbers consisten en alternar rápidamente el movimiento de las piernas mientras se mantiene una posición de plancha.
Este ejercicio permite:
- Activar el abdomen.
- Trabajar hombros y brazos.
- Mejorar la coordinación.
- Elevar rápidamente la frecuencia cardíaca para favorecer el gasto energético.
Su principal ventaja es que puede realizarse sin equipamiento y adaptarse al ritmo de cada persona.
¿Cuánto tiempo se recomienda entrenar?
La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de ejercicio intenso, combinados con ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana.
Incorporar actividades como saltar la cuerda, burpees o mountain climbers dentro de esa rutina puede ser una forma efectiva de mejorar la salud cardiovascular, aumentar la resistencia física y favorecer la quema de grasa sin necesidad de asistir diariamente a un gimnasio.