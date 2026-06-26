Alerta máxima | Cómo evitar intoxicaciones con dióxido de carbono ante la llegada del frío a la Argentina.

Con la llegada del invierno a la Argentina, se vuelve clave hablar sobre la intoxicación por dióxido de carbono y otros gases en ambientes cerrados. Las bajas temperaturas llevan a un mayor uso de sistemas de calefacción, muchos de ellos sin el mantenimiento adecuado, lo que incrementa los riesgos dentro de casas y departamentos.

Aunque suele confundirse con el monóxido de carbono, el dióxido de carbono también puede acumularse en interiores mal ventilados. Este fenómeno se da cuando hay mala circulación de aire, especialmente en espacios donde funcionan estufas, calderas o braseros, generando un entorno peligroso sin que las personas lo perciban a tiempo.

Cuáles son los riesgos y síntomas de intoxicación

La acumulación de gases en ambientes cerrados puede provocar síntomas silenciosos pero progresivos. Entre los más frecuentes se encuentran:

Dolor de cabeza.

Mareos.

Fatiga.

Náuseas.

Dificultad para respirar.

En casos más graves, la exposición prolongada puede derivar en pérdida de conocimiento, lo que vuelve fundamental actuar a tiempo.

Cómo evitar intoxicaciones con dióxido de carbono ante la llegada del frío a la Argentina. Generado con IA.

El frío agrava la situación, ya que muchas familias optan por sellar puertas y ventanas para conservar el calor. Sin embargo, esta práctica favorece la acumulación de gases tóxicos. Por eso, especialistas insisten en la importancia de mantener una ventilación mínima constante, incluso durante los días más fríos.

Otro factor de riesgo es el uso de artefactos en mal estado o no habilitados. Calefactores antiguos, conexiones defectuosas o la utilización de métodos improvisados como hornallas o braseros dentro del hogar pueden liberar gases peligrosos sin una combustión adecuada.

Recomendaciones clave para prevenir intoxicaciones

Para reducir los riesgos de intoxicación en invierno, es fundamental adoptar medidas simples pero efectivas. La primera es realizar controles periódicos de todos los sistemas de calefacción con un gasista matriculado. Esto permite detectar fallas antes de que se conviertan en un problema serio.

También es recomendable mantener siempre una ventilación cruzada, aunque sea mínima. Dejar una ventana entreabierta garantiza la renovación del aire y evita la acumulación de gases. Además, nunca se deben usar hornos o cocinas como fuentes de calefacción.

Otra medida preventiva es instalar detectores de gases en el hogar. Estos dispositivos alertan ante niveles peligrosos, brindando un margen de acción clave para evitar intoxicaciones. En paralelo, es importante prestar atención a cualquier síntoma físico inusual durante el uso de calefacción .

Con el frío ya instalado en gran parte del país, la prevención se vuelve indispensable. Adoptar hábitos seguros y revisar los artefactos puede marcar la diferencia entre un invierno confortable y una situación de riesgo evitable.