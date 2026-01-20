Alerta en Argentina por una enfermedad en gatos altamente mortal: qué dicen los expertos. Foto: Shutterstock

Una peligrosa enfermedad está afectando gatos de diferentes países de América Latina, entre ellos, Argentina. Por este motivo, la noticia está alarmando a aquellos dueños de estas mascotas, dado que es una enfermedad viral altamente contagiosa y potencialmente mortal.

Veterinarios de la región y del mundo advierten sobre un repunte inusual de casos en las primeras semanas del año, con una evolución rápida y agresiva que puede llevar a la muerte en cuestión de horas o días si no se actúa a tiempo.

¿De qué se trata esta enfermedad y por qué es tan peligrosa en gatos?

La panleucopenia felina (también conocida como parvovirus felino o moquillo felino) es causada por el parvovirus felino (FPV). Se trata de un patógeno que ataca células de rápida división: destruye el revestimiento del sistema digestivo, el tejido linfoide y la médula ósea, lo que provoca una caída drástica de los glóbulos blancos (leucopenia).

De esta manera, el gato queda prácticamente sin defensas y expuesto a infecciones secundarias fatales. Vale destacar que no afecta a humanos ni a otras especies y es extremadamente resistente en el ambiente: sobrevive meses en superficies, ropa, calzado, comederos, juguetes o suelos contaminados.

¿Cuáles son los síntomas?

Los gatitos menores de 6 meses son los más vulnerables, pero cualquier gato no vacunado o inmunodeprimido puede desarrollar formas graves. Entre los síntomas, destacan:

Fiebre alta

Vómitos persistentes (a veces con sangre)

Diarrea severa (posiblemente hemorrágica)

Letargo extremo y apatía

Pérdida total de apetito

Deshidratación grave

En hembras gestantes: abortos o daños neurológicos en crías (hipoplasia cerebelar)

¿Cómo se transmite la enfermedad en los gatos?