El Ministerio de Educación de Chubut anunció la suspensión de clases en el turno tarde en varias localidades por el aumento de la alerta meteorológica por vientos intensos.

La medida afecta a las Regiones II y IV, que incluyen ciudades como Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y la Meseta Central.

La decisión se tomó “ante la profundización de las condiciones climáticas de riesgo anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Ciudadana”.

Según el comunicado, “el incremento previsto en la intensidad del viento durante la tarde obliga a readecuar el funcionamiento escolar”.

Por ello, “las actividades del Turno Tarde, Vespertino y Noche, de todos los Niveles y Modalidades, en las Regiones II y IV no se desarrollarán en el día de la fecha”.

¿Qué turnos siguen activos?

Las autoridades aclararon que “el turno mañana se mantiene con normalidad, salvo situaciones excepcionales definidas por cada institución”.

Esto significa que las clases matutinas no se ven afectadas, aunque cada escuela puede aplicar medidas adicionales si lo considera necesario.

Recomendaciones oficiales

El Gobierno provincial pidió “extremar precauciones, asegurar objetos y estructuras, y evitar la circulación durante los momentos de mayor intensidad del viento”. Además, recordó los números de emergencia disponibles:

100 (Bomberos)

101 (Policía)

103 (Defensa Civil)

0800-666-2447 (Protección Ciudadana)

Las autoridades confirmaron que seguirán “monitoreando la evolución del fenómeno junto al Ministerio de Seguridad y Justicia” y comunicarán cualquier novedad por los canales oficiales.