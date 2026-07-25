Este fin de semana se registrará un corte total de tránsito en la autopista Dellepiane, en el tramo comprendido entre Escalada y la Avenida Argentina. La restricción comenzará el sábado 25 de julio a las 15 hs y se extenderá hasta el domingo 26 a la misma hora, afectando ambas manos de la traza para permitir la instalación de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Albariño.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad a través de Autopistas Urbanas (AUSA), el operativo requerirá la presencia de una grúa de gran porte sobre la calzada principal. Con este equipamiento se montarán dos vigas de 150 toneladas cada una, de 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho, que conformarán la estructura de la futura pasarela.

Durante las 24 horas que dure el procedimiento, el flujo vehicular será desviado hacia las colectoras. Para quienes busquen evitar la zona de obras y reducir demoras, las autoridades recomiendan utilizar la Autopista Perito Moreno como vía alternativa para conectar la Autopista 25 de Mayo con la Avenida General Paz.

Un paso clave hacia la primera “Autopista Parque”

El montaje de la pasarela en Albariño forma parte del plan integral para transformar la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. La nueva estructura no solo unirá ambos lados de la traza de manera segura, sino que facilitará el acceso al futuro corredor central del Metrobús. El puente contará con rampas diseñadas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.

Esta obra se suma a una serie de intervenciones previas en la zona, entre las que destacan la pasarela peatonal de Piedra Buena, el nuevo puente vehicular sobre la calle Río Negro y la inauguración de la colectora Norte. Asimismo, se avanza en los trabajos para dar continuidad a la colectora Sur entre Piedra Buena y Rucci, con previsión de habilitación para el próximo mes.

Este fin de semana se registrará un corte total de tránsito en la autopista Dellepiane, en el tramo comprendido entre Escalada y la Avenida Argentina. Foto: AUSA.

Cómo será el proyecto integral en el sur porteño

El Máster Plan de la autopista Dellepiane se enmarca dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana y apunta a beneficiar a unos 200.000 vehículos que transitan a diario por la traza, además de 63.000 vecinos del entorno y 15.000 usuarios del transporte público.

El eje central del proyecto contempla un corredor exclusivo de Metrobús en el centro de la autopista, desde Piedra Buena hasta empalmar con el esquema de la AU 25 de Mayo. Trazado en doble mano y separado del tránsito general por defensas de hormigón, el espacio incluirá seis paradores centrales elevados a los que se accederá mediante las nuevas pasarelas.

Una vez concluidas las tareas viales e hidráulicas —estas últimas destinadas a prevenir anegamientos en la cuenca del arroyo Cildáñez—, la traza sumará un parque lineal de 4 kilómetros equipado con espacios deportivos, bicisendas y un corredor verde para los barrios del sur de la Ciudad.