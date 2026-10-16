El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla en Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas este viernes 16 de octubre en Neuquén. Además, se esperan lluvias en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

En este marco, los ciudadanos de las zonas afectadas deberán prestar atención a las recomendaciones del organismo a la hora de llevar a cabo sus actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormenta en Neuquén

Según el SMN, el área será afectada por “tormentas aisladas, algunas localmente fuertes”. Las mismas podrán estar acompañadas “por lluvias abundantes en cortos períodos, y, además, por ocasional granizo”.

En este marco, se esperan acumulados de entre 10 y 20 mm, los cuales pueden ser superados en algunas zonas.

Las zonas de Neuquén afectadas por la alerta son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas

Recomendación del SMN ante la alerta amarilla por tormentas

El organismo explica que la alerta amarilla significa que la población se debe informar. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En este sentido, se recomienda a la población afectada los siguientes consejos:

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en la capital provincial

En tanto, Neuquén también padecerá precipitaciones durante todo el día. La máxima será de 18°C y la mínima de 10°C con vientos del noreste de 15 km/h.

En lo que resta de la mañana, se esperan lluvias aisladas y, por la tarde, lloviznas. Mientras que por la noche el cielo continuará mayormente nublado.