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La freidora de aire revolucionó la cocina por su rapidez y la posibilidad de preparar comidas con menos aceite. Sin embargo, un nuevo electrodoméstico busca ir un paso más allá al combinar varias funciones en un solo equipo y ofrecer una experiencia de cocción mucho más completa.
Se trata del horno inteligente HAF-SO30LBK de HDC, un modelo que reúne las funciones de horno, freidora de aire, asador, deshidratador y vaporera.
Gracias a su potencia, sus programas automáticos y su tecnología de convección, promete reducir los tiempos de preparación y lograr resultados similares a los de una cocina profesional, todo desde un único dispositivo.
¿Por qué este horno inteligente puede reemplazar a la freidora de aire?
El principal atractivo de este equipo es que no se limita a freír sin aceite. A diferencia de una freidora de aire convencional, este horno multifunción permite hornear, asar, gratinar, deshidratar alimentos e incluso cocinar a vapor, ampliando considerablemente las posibilidades para preparar distintas recetas.
Con una capacidad de 30 litros y una potencia de 1.800 W, puede cocinar porciones más grandes que una freidora tradicional, lo que resulta ideal para familias o para quienes suelen preparar varias comidas al mismo tiempo.
Además, incorpora un sistema de cocción por convección que distribuye el aire caliente de manera uniforme. Esto permite que los alimentos queden dorados y crocantes por fuera, pero mantengan su jugosidad en el interior, sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite.
Las funciones que lo convierten en uno de los electrodomésticos más completos
Uno de los aspectos más destacados del HAF-SO30LBK es su pantalla táctil con 18 programas automáticos, que facilita la preparación de diferentes platos sin tener que configurar manualmente temperatura y tiempo.
También ofrece una función poco habitual: la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción en una misma preparación, permitiendo que el equipo cambie automáticamente de temperatura o modo de funcionamiento para obtener mejores resultados.
Entre sus especificaciones sobresalen:
- Potencia de 1.800 W.
- Capacidad de 30 litros.
- Temperatura regulable entre 30 °C y 230 °C.
- Temporizador de hasta 12 horas para deshidratar alimentos.
- Sistema de convección de alta eficiencia.
- Función de apagado automático.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Puerta de cinco capas con doble vidrio para conservar mejor el calor.
- Accesorios incluidos para hornear, freír, asar y preparar pizzas.
El horno multifunción que apuesta por una cocina más práctica y saludable
Además de ofrecer múltiples formas de cocinar, este horno inteligente está pensado para simplificar el uso diario. Su sistema de apagado automático aporta mayor seguridad, mientras que la función de autolimpieza reduce el tiempo necesario para dejar el equipo listo después de cada preparación.
Su diseño compacto también permite instalarlo fácilmente sobre la mesada sin ocupar demasiado espacio, reemplazando varios electrodomésticos en uno solo.
Gracias a esta combinación de funciones, capacidad y tecnología, el horno inteligente de HDC se presenta como una alternativa para quienes buscan cocinar más rápido, con menos aceite y con mayor variedad de recetas, sin depender exclusivamente de una freidora de aire.