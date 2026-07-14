Tiendas D1 suma a su catálogo una tostadora con 6 niveles de tostados uniforme y control de dorado y se consigue por menos de $ 50.000

Tiendas D1 presenta un producto sorpresa que organiza y mantiene el hogar limpio por menos de 60.000 pesos

Tiendas D1 amplió su oferta de pequeños electrodomésticos con la incorporación de una nueva tostadora de pan para dos rebanadas , un producto que destaca por su precio inferior a los $ 50.000 y por incluir funciones que permiten personalizar el nivel de dorado del pan.

El equipo, comercializado por D1 S.A.S., pertenece a la marca Cocuk y está diseñado para uso doméstico. Entre sus principales características se encuentran seis niveles de tostado, un sistema de calentamiento uniforme y un formato compacto que facilita su ubicación en cualquier cocina.

¿Cuánto cuesta la nueva tostadora de D1?

La tostadora ya hace parte del catálogo de Tiendas D1 y tiene un precio de $ 49.900.

Se trata de un electrodoméstico con capacidad para preparar dos rebanadas de pan al mismo tiempo, incluso cuando el pan se encuentra congelado.

¿Qué características tiene la tostadora?

Según la información del producto, estas son sus principales especificaciones:

Marca: Cocuk.

Precio: $ 49.900.

Capacidad: 2 rebanadas.

Potencia: 750 W.

Voltaje: 120 V.

Frecuencia: 60 Hz.

Dimensiones: 24,5 x 14 x 16,8 centímetros.

Seis niveles de tostado para ajustar el grado de dorado.

Tostado uniforme para una cocción pareja.

Diseño compacto para optimizar el espacio en la cocina.

Recomendaciones para su uso

El fabricante indica que el producto está destinado exclusivamente al uso doméstico y recomienda leer el manual antes de ponerlo en funcionamiento.

El electrodoméstico tiene capacidad para dos rebanadas, seis niveles de tostado y un diseño compacto pensado para el uso doméstico. Tiendas D1

También aconseja:

No tocar la superficie mientras el equipo está en funcionamiento, ya que puede alcanzar altas temperaturas.

Limpiar la tostadora únicamente con un paño suave y húmedo.

Seguir las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento.

¿Qué garantía ofrece el producto?

La tostadora cuenta con una garantía legal de 12 meses, contados desde la fecha de compra.

La cobertura aplica para defectos de calidad e idoneidad del producto, conforme al Estatuto del Consumidor y a la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En caso de presentarse un inconveniente, los compradores podrán solicitar la garantía a través de la línea gratuita de atención de D1, donde recibirán las indicaciones para acceder al servicio técnico y, si corresponde, al cambio del producto o la devolución del dinero.

La empresa aclara que la garantía no cubre daños ocasionados por uso indebido, fuerza mayor, intervención de terceros o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento. Asimismo, este producto no hace parte de la garantía de satisfacción de D1, por lo que únicamente aplica la garantía legal establecida para este tipo de artículos.