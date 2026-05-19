Comenzar el día con hábitos saludables puede tener un impacto positivo en el sistema inmunológico y en la prevención de enfermedades.

La alimentación matutina cumple un rol clave, ya que ciertos alimentos y bebidas aportan vitaminas, antioxidantes y nutrientes esenciales que ayudan a fortalecer las defensas del organismo.

Especialistas en nutrición coinciden en que incorporar opciones naturales en ayunas puede contribuir al bienestar general y mejorar la respuesta del cuerpo frente a virus, bacterias y otros agentes externos.

Los mejores alimentos para consumir en ayunas y fortalecer el sistema inmune

Algunas alternativas simples y fáciles de incorporar a la rutina diaria pueden convertirse en grandes aliadas para cuidar la salud desde temprano.

Agua tibia con limón

Definitivamente esta bebida es la recomendada por las abuelas, una de las opciones más populares para comenzar el día. El limón aporta vitamina C y antioxidantes que colaboran con el funcionamiento del sistema inmunológico. Además, beber agua al despertar ayuda a rehidratar el cuerpo después de varias horas de descanso.

Frutas ricas en vitamina C

Las frutas frescas son fundamentales para fortalecer las defensas naturales. Entre las más recomendadas se encuentran:

Naranja

Kiwi

Guayaba

Papaya

Estos alimentos contienen vitaminas y compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo.

Yogur, kéfir y otros aliados para las defensas

Yogur natural o kéfir

Los alimentos fermentados aportan probióticos, microorganismos beneficiosos que favorecen la salud intestinal. Mantener un intestino sano es importante para el correcto funcionamiento del sistema inmune.

Miel natural

La miel puede convertirse en una alternativa saludable para sumar energía durante la mañana. Además, posee propiedades antimicrobianas y suele utilizarse para aliviar molestias en la garganta.

Ajo crudo

Consumido en pequeñas cantidades, el ajo contiene compuestos asociados al fortalecimiento de las defensas y a la prevención de infecciones.

Jengibre en infusión o agua

El jengibre se destaca por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Muchas personas lo incorporan para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y mejorar el bienestar general.

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Frutos secos y semillas

Nueces, almendras y semillas de girasol aportan vitamina E, zinc y antioxidantes, nutrientes importantes para mantener un sistema inmunológico saludable.

Hábitos matutinos que ayudan a prevenir enfermedades

Además de elegir alimentos saludables, existen rutinas diarias que pueden favorecer las defensas del cuerpo y mejorar la salud integral.

Comer nueces durante el trabajo podría ser la respuesta a la falta de energía. Giuseppe Lombardo

Mantener una buena hidratación

Beber agua apenas comienza el día ayuda a activar el organismo y recuperar líquidos tras las horas de sueño.

Elegir desayunos equilibrados

Combinar frutas, proteínas, lácteos naturales y grasas saludables puede aportar energía y nutrientes esenciales para afrontar la jornada.

Hacer actividad física suave

Caminar, estirarse o realizar ejercicios leves por la mañana favorece la circulación y ayuda al funcionamiento del organismo.

Tomar luz solar

La exposición moderada a la luz natural contribuye a la producción de vitamina D, un nutriente relacionado con el sistema inmunológico.

Reducir el estrés

Prácticas como la respiración profunda, la meditación o algunos minutos de relajación pueden ayudar a disminuir el estrés, un factor que puede afectar las defensas.

Evitar ultraprocesados y exceso de azúcar

Especialistas recomiendan priorizar alimentos naturales y reducir el consumo de productos ultraprocesados y azúcares refinados, especialmente durante las primeras horas del día.

Incorporar pequeños cambios en la rutina matutina puede convertirse en una herramienta importante para fortalecer el sistema inmune y mejorar la calidad de vida a largo plazo.