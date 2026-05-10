Guardar las sobras de comida parece una tarea simple, pero hacerlo mal puede convertirse en un problema de salud. Durante años, el papel aluminio fue el gran aliado en la cocina para envolver alimentos y llevarlos directo a la heladera. Sin embargo, distintos especialistas advierten que esta práctica no es la más segura y que, incluso, puede favorecer la proliferación de bacterias. El debate volvió a instalarse a partir de estudios y opiniones de científicos que alertan sobre los riesgos de conservar alimentos envueltos en papel de aluminio, especialmente cuando se trata de comidas cocidas. La buena noticia es que existen alternativas mucho más seguras y prácticas para conservar la comida sin poner en riesgo la salud. Además, el aluminio puede reaccionar con ciertos alimentos, sobre todo los ácidos o salados, alterando su sabor y, en algunos casos, liberando pequeñas partículas del metal. Si bien la exposición ocasional no suele ser peligrosa, el uso frecuente no es lo más recomendable para el almacenamiento de comida en la heladera. Otro punto clave es la higiene. El papel aluminio suele reutilizarse o manipularse con las manos sin demasiados cuidados, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada. Todo esto convierte a esta práctica cotidiana en un hábito que conviene revisar. Otra alternativa válida son los recipientes de plástico sin BPA. Este tipo de plástico está diseñado para el contacto con alimentos y no libera sustancias nocivas. Eso sí, es fundamental verificar que estén en buen estado y no usarlos si presentan rayaduras o desgaste. En todos los casos, se recomienda dejar que la comida se enfríe antes de guardarla en la heladera y no mezclar alimentos calientes con fríos. También es clave rotular los recipientes con la fecha de preparación para evitar consumir comidas en mal estado. Cambiar el papel aluminio por recipientes adecuados no solo reduce el riesgo de enfermedades, sino que también mejora la organización de la heladera y ayuda a conservar mejor los alimentos. Un pequeño cambio de hábito puede marcar una gran diferencia en la salud diaria.