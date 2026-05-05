Con el paso del tiempo, el lavarropas deja de lavar como el primer día. Aparecen manchas en la ropa, malos olores y restos visibles en el tambor. El problema no siempre está en el detergente ni en el programa de lavado, sino en la falta de una limpieza profunda del equipo. Durante años, muchas personas eligieron una combinación casera muy conocida para higienizar el tambor: bicarbonato de sodio y vinagre. Sin embargo, esta fórmula no da el resultado esperado y, en la mayoría de los casos, solo genera una falsa sensación de limpieza. Un ingeniero químico especializado en procesos industriales explicó por qué este método no funciona y qué producto conviene usar para limpiar el lavarropas de manera eficaz, segura y económica. La mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre se popularizó por su uso en la cocina y en la limpieza del hogar. El problema aparece cuando se aplica al lavarropas. Según explicó el especialista, ambos productos se anulan entre sí al combinarse. El bicarbonato, que es una base, reacciona con el vinagre, que es un ácido, y esa reacción reduce su poder limpiador. El resultado final no elimina la cal ni los residuos de detergente que se adhieren al tambor y a las cañerías internas. Usados por separado, tampoco ofrecen grandes soluciones. El bicarbonato no logra disolver la cal ni los restos de jabón acumulados. El vinagre sí actúa, pero solo en cantidades muy grandes: se necesitan varios litros para lograr un efecto real, algo poco práctico y costoso para el uso doméstico. La alternativa más efectiva es el ácido cítrico. Este producto tiene un nivel de acidez mayor que el vinagre, pero resulta menos agresivo para las piezas internas del lavarropas, como mangueras y sellos. Otra ventaja clave es que se consigue en polvo, lo que permite usar poca cantidad y lograr una limpieza profunda. No deja olor fuerte, no daña el equipo y elimina la cal, los restos de detergente y la suciedad invisible que se acumula con los lavados frecuentes. El procedimiento es simple y no requiere herramientas especiales: Este método limpia el interior del equipo, mejora el rendimiento del lavado y ayuda a que la ropa salga sin manchas ni olores. Para mantener el lavarropas en buen estado, se recomienda realizar esta limpieza profunda cada tres o cuatro meses. La frecuencia puede variar según el uso, la dureza del agua y la cantidad de lavados semanales. Además de la limpieza del tambor, conviene sumar otros cuidados básicos: Ante ruidos extraños, pérdidas de agua o fallas repetidas, siempre resulta mejor consultar a un técnico especializado.