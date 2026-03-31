La construcción tradicional podría tener un nuevo competidor. Un sistema desarrollado con ladrillos fabricados a partir de plástico reciclado permite levantar una vivienda en apenas cinco días y con costos considerablemente más bajos que los métodos habituales. La innovación fue creada por la empresa Conceptos Plásticos, fundada en Colombia por Fernando Llanos y el arquitecto Óscar Méndez. La idea surgió cuando Llanos buscaba construir su propia casa en Cundinamarca y encontró dificultades para transportar materiales desde Bogotá. El encuentro con Méndez, quien había investigado este tipo de soluciones en su tesis universitaria, fue clave para desarrollar un sistema constructivo diferente: bloques de plástico reciclado que se ensamblan entre sí como si fueran piezas de un juego de construcción. Según explican distintos medios especializados en arquitectura, este método permite levantar viviendas de hasta dos pisos en apenas unos días. El sistema desarrollado por la empresa utiliza plástico descartado como materia prima principal. En lugar de producir bloques con plástico virgen, los creadores apostaron por reutilizar materiales que de otro modo tardarían siglos en degradarse. El proceso de fabricación incluye varias etapas: Cada bloque pesa aproximadamente tres kilos, un peso similar al de un ladrillo de arcilla convencional. Los desarrolladores explican que el sistema funciona mediante piezas modulares que se ensamblan a presión, lo que permite acelerar el proceso de construcción. Además, los ladrillos cuentan con características técnicas que mejoran su desempeño: Gracias a este sistema modular, la empresa afirma que puede construir una vivienda básica en un tiempo muy reducido. Según datos difundidos por medios especializados, una casa de 40 metros cuadrados puede levantarse en apenas cinco días con el trabajo de cuatro personas. El costo estimado de cada unidad ronda los 6.800 dólares, lo que representa una alternativa más accesible frente a los métodos de construcción tradicionales. La tecnología ya fue utilizada en distintos proyectos de vivienda social. Uno de los casos más destacados ocurrió en Guapi, en el departamento del Cauca (Colombia), donde la empresa participó en la construcción de refugios temporales para familias desplazadas por el conflicto armado. El proyecto fue realizado junto al Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y permitió levantar un conjunto de viviendas para 42 familias en apenas 28 días. Para esa obra se reciclaron más de 200 toneladas de plástico, lo que también representó una solución ambiental al reutilizar residuos que tardan hasta 300 años en degradarse.