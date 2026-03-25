El hígado graso se convirtió en una de las afecciones metabólicas más frecuentes de los últimos años. En muchos casos pasa desapercibido porque no presenta síntomas claros, pero especialistas advierten que modificar los hábitos alimenticios puede marcar una gran diferencia para revertirlo en sus primeras etapas. Entre las estrategias más recomendadas aparece la dieta mediterránea, un patrón alimentario basado en productos frescos y naturales que ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado. Este modelo se caracteriza por incluir una gran variedad de frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales, además de grasas saludables y alimentos ricos en antioxidantes. Según especialistas en nutrición y salud hepática, este tipo de alimentación aporta fibra, omega-3 y compuestos antioxidantes que favorecen el funcionamiento del organismo y contribuyen a disminuir la inflamación del hígado. A su vez, limita el consumo de azúcares y ultraprocesados, dos factores asociados al desarrollo de esta enfermedad. Para quienes buscan mejorar su alimentación y cuidar este órgano clave, los especialistas recomiendan algunos cambios simples pero sostenidos en el tiempo. Uno de los pilares es incorporar aceite de oliva en la alimentación diaria, preferentemente en crudo, por ejemplo en ensaladas. De esta forma conserva mejor sus propiedades nutricionales. También aconsejan aumentar el consumo de pescado, especialmente variedades ricas en ácidos grasos omega-3. La idea es incluirlo al menos una vez por semana e incrementar gradualmente su presencia en el menú, reemplazando parte de las carnes rojas. Las frutas y verduras ocupan un lugar central en esta dieta. Lo ideal es sumar varias porciones a lo largo del día para garantizar el aporte de vitaminas, minerales y fibra. Otro grupo clave son las legumbres, como lentejas, garbanzos o porotos. Aunque muchas personas asocian las proteínas únicamente con la carne, estos alimentos también aportan nutrientes esenciales, sobre todo cuando se combinan con cereales integrales. En el caso de los lácteos, se recomienda optar por versiones descremadas o con bajo contenido de grasa. Además, sumar frutos secos en pequeñas cantidades puede aportar grasas saludables que benefician tanto al corazón como al metabolismo. Por el contrario, los especialistas coinciden en que conviene evitar el alcohol y las bebidas azucaradas, ya que pueden favorecer la acumulación de grasa en el hígado. El hígado graso afecta a una gran parte de la población y suele estar vinculado con el sobrepeso, el sedentarismo, la diabetes y una alimentación desequilibrada. La enfermedad se produce cuando se acumula grasa dentro de las células hepáticas. En sus primeras fases puede revertirse con cambios en el estilo de vida, pero si progresa puede derivar en problemas más graves. De acuerdo con especialistas, en etapas avanzadas puede evolucionar hacia fibrosis, cirrosis o incluso cáncer hepático. Además, se considera un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares. Debido a que en muchos casos no genera síntomas evidentes, su diagnóstico suele realizarse mediante una ecografía abdominal y análisis de sangre. Cuando los estudios muestran alteraciones en las enzimas hepáticas, los médicos suelen profundizar los controles. Detectarlo a tiempo permite iniciar cambios en la alimentación, aumentar la actividad física y bajar de peso, medidas que pueden mejorar significativamente la salud del hígado. Especialistas advierten además sobre el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, un endulzante presente en numerosos alimentos industrializados. Este ingrediente se utiliza con frecuencia en bebidas, snacks y productos ultraprocesados por su bajo costo y alto poder endulzante. Sin embargo, su metabolización ocurre principalmente en el hígado, lo que puede favorecer la acumulación de grasa en este órgano. Por eso, recomiendan revisar las etiquetas de los productos y reducir el consumo de alimentos con azúcares añadidos. Además de una alimentación equilibrada, existen algunas bebidas que pueden colaborar con la salud hepática cuando se consumen con moderación. Los especialistas coinciden en que no existen soluciones mágicas, pero una alimentación saludable, el ejercicio regular y evitar el exceso de azúcares y alcohol pueden marcar la diferencia para mantener el hígado en buen estado y prevenir complicaciones a largo plazo.