El dominio histórico del Canal de Panamá como el eje del comercio global en Latinoamérica está a punto de enfrentar su mayor desafío. Una megaestructura sudamericana emerge para redefinir el mapa logístico del continente con el objetivo de ser una conexión terrestre y marítima que atravesará el corazón de la región. Esta transformación no es solo un avance en transporte, sino una decisión geopolítica que posicionará a los países del Cono Sur en una ventaja estratégica sin precedentes frente a los mercados asiáticos y europeos. Se trata del Corredor Bioceánico Vial, un ambicioso proyecto de infraestructura que conectará de manera directa el puerto de Porto Alegre, en Brasil, con el de Coquimbo, en Chile. Con una extensión total de 2.290 kilómetros, esta ruta atravesará seis regiones y siete fronteras, creando un enlace que busca no solo replicar, sino superar la eficiencia de la vía panameña en el transporte de carga por tierra. Para Argentina, este proyecto representa una oportunidad histórica de desarrollo para las provincias del norte. Al formar parte integral del trazado, el país se consolida como un nodo logístico esencial. Los beneficios clave para el territorio nacional incluyen: Esta obra de ingeniería requiere una cooperación internacional masiva y una inversión de capital significativa para transformar la logística regional: Con la puesta en marcha de este “canal” sudamericano, la región no solo diversificará sus rutas comerciales, sino que fortalecerá su autonomía económica frente a los cuellos de botella del comercio marítimo tradicional.