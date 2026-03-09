Un proyecto de túnel peatonal bajo el Canal de Panamá comenzó a tomar forma tras ser incluido entre las iniciativas seleccionadas por una empresa internacional especializada en infraestructura subterránea. La propuesta plantea construir un paso para peatones a gran profundidad que permita cruzar una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. La iniciativa fue presentada por la Alcaldía de la capital panameña y logró avanzar dentro de una convocatoria global impulsada por una compañía estadounidense dedicada al desarrollo de túneles. Con ello, el plan se ubica entre los proyectos que pasarán a evaluaciones técnicas más detalladas. Según explicó el alcalde Mayer Mizrachi, el proyecto busca ofrecer una nueva forma de movilidad urbana en torno al Canal de Panamá, pero también incorporar un componente cultural que destaque la historia de la vía interoceánica. La propuesta denominada “The Canal Underline” plantea una conexión subterránea que permita atravesar el canal sin afectar la operación marítima. La idea contempla unir espacios públicos ubicados en ambos lados de la vía con un recorrido diseñado para visitantes y residentes. El alcalde explicó que el objetivo no se limita a facilitar el desplazamiento entre dos puntos de la ciudad. Según dijo, “El proyecto no es solo un túnel para evitar tráfico. Se trata de una experiencia que combine movilidad, historia y espacio público”, integrando elementos culturales y de interpretación sobre la construcción del canal. La infraestructura propuesta presenta dimensiones y condiciones técnicas que la convierten en una obra compleja desde el punto de vista de ingeniería. Sus características incluyen: La eventual construcción del túnel requerirá estudios detallados para determinar su viabilidad técnica, financiera y ambiental, debido a la complejidad de trabajar bajo una infraestructura marítima estratégica. En ese sentido se encuentran las siguientes dificultades: La propuesta forma parte de una convocatoria internacional en la que también participan ciudades de Estados Unidos con proyectos de movilidad subterránea y servicios urbanos, lo que coloca a Panamá entre los pocos lugares fuera de ese país que avanzan en el proceso de evaluación.