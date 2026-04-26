Los avances tecnológicos ya no se limitan a celulares o electrodomésticos. En los últimos años, también llegaron al baño con una propuesta que empieza a ganar lugar en distintos hogares, los inodoros inteligentes, conocidos como washlets. Se trata de una innovación que nació en Japón y que, con el paso del tiempo, comenzó a expandirse a otros países. En Argentina, su presencia todavía es incipiente, pero cada vez aparecen más en viviendas modernas y proyectos que priorizan el confort. Los washlets integran en un solo equipo el inodoro tradicional y el bidet. Su principal diferencial es el uso de agua para la higiene personal, con sistemas que permiten regular la presión, la temperatura y la dirección del chorro. A esto se suman funciones adicionales como: Estas características buscan mejorar la experiencia de uso y reducir la intervención manual. El punto central de estos dispositivos es que reemplazan el uso de papel por agua. Mientras el papel higiénico realiza una limpieza superficial, el lavado con agua permite remover residuos de manera más eficiente. Además, muchos modelos incluyen materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza, lo que contribuye a mantener mejores condiciones sanitarias. Desde el punto de vista del cuidado personal, también pueden resultar más suaves con la piel, ya que evitan la fricción constante. Otro de los factores que impulsa su adopción es la reducción en el consumo de papel. Esto se traduce en un menor impacto ambiental, especialmente en hogares donde el uso es intensivo. A su vez, los equipos están diseñados para optimizar el uso de agua, lo que permite equilibrar el consumo. Más allá de la tecnología, la higiene del baño sigue siendo clave. Para evitar malos olores, se recomienda: Una limpieza frecuente no solo mejora el ambiente, sino que también prolonga la vida útil del equipo.