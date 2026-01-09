Mark Zuckerberg, CEO de Meta, volvió a poner en discusión el futuro de los teléfonos móviles al presentar una nueva generación de dispositivos que, según él, terminarán desplazando a los smartphones. Se trata de gafas inteligentes con realidad aumentada, una tecnología que busca transformar la manera en que usamos la tecnología a diario.

El anuncio fue uno de los ejes del evento Meta Connect 2025, realizado en septiembre, donde se exhibió el modelo más avanzado de esta línea: las Meta Ray-Ban Display.

Zuckerberg sostuvo que “dentro de 10 años muchas personas ya no llevarán teléfonos encima y usarán sus gafas para casi todo”, marcando un cambio profundo en la forma de interactuar con el mundo digital.

Se despiden los celulares: cómo son las nuevas gafas inteligentes de Mark Zuckerberg

Las Meta Ray-Ban Display representan un salto importante frente a generaciones anteriores. Incorporan una pantalla monocular de alta resolución, invisible para terceros pero visible para el usuario, que permite desplegar interfaces de realidad aumentada.

A través de estas gafas es posible recibir notificaciones, utilizar traducción en tiempo real, ver subtítulos y acceder a navegación sin sacar el celular del bolsillo. El sistema se controla por voz, gestos o mediante un accesorio llamado Neural Band, que interpreta impulsos musculares para interactuar con la interfaz.

Las nuevas gafas Meta Ray-Ban Display integran una pantalla

Este modelo incorpora una pantalla integrada directamente en la lente, lo que permite proyectar información sin bloquear la visión del entorno. De esta manera, el usuario puede consultar datos, mensajes o mapas mientras sigue viendo el mundo real.

Los analistas destacaron que estas capacidades suponen un avance mayor al esperado frente a versiones anteriores, lo que posiciona a este dispositivo como uno de los desarrollos más innovadores del mercado.

Adiós al celular: Meta propone un nuevo futuro

Zuckerberg explicó que estas gafas representan el “formato ideal para la superinteligencia personal”, ya que pueden ver, escuchar y comunicarse con el usuario durante todo el día, generando información relevante en tiempo real.

Durante el evento, señaló que esta tecnología permitirá desde desplegar múltiples pantallas virtuales en cualquier lugar hasta jugar, trabajar o comunicarse de forma más natural y sin interrupciones.

Cuáles son las limitaciones actuales de las gafas inteligentes

Por el momento, las gafas todavía necesitan conectarse a un dispositivo base para ciertas funciones y no todas las tareas son completamente independientes, como realizar llamadas telefónicas directas.

Sin embargo, según Zuckerberg, es solo cuestión de tiempo para que estas limitaciones desaparezcan y la tecnología evolucione hasta convertirse en una alternativa real al smartphone.

Las nuevas gafas Meta Ray-Ban Display.

Cuánto cuestan las Meta Ray-Ban Display y cuándo se lanzan

El precio anunciado para las Meta Ray-Ban Display es de u$s 799 en Estados Unidos, con un lanzamiento inicial en tiendas seleccionadas y una expansión a otros mercados prevista para 2026.

El dispositivo se suma a otros desarrollos de Meta en gafas inteligentes y pulseras neurales, con el objetivo de construir un ecosistema que impulse esta transición hacia una nueva generación de dispositivos personales.