Guardar asaderas y pizzeras dentro del horno es una costumbre muy extendida en muchas cocinas argentinas. Cuando falta espacio, el interior del electrodoméstico parece un lugar práctico para mantener estos utensilios ordenados y fuera de la vista.

Sin embargo, utilizar el horno como si fuera un mueble de almacenamiento puede generar problemas que van mucho más allá del desorden.

El principal riesgo aparece cuando alguien enciende el horno sin recordar que dejó una asadera o pizzera adentro, especialmente si también contiene restos de grasa, papel, plástico u otros elementos.

¿Qué pasa si dejo una asadera o pizzera dentro del horno?

Dejar una asadera o pizzera dentro del horno apagado no significa que vaya a ocurrir un accidente de inmediato. El problema aparece cuando el electrodoméstico vuelve a encenderse y la bandeja queda olvidada en su interior.

Una asadera metálica diseñada para cocinar puede soportar altas temperaturas, pero eso no significa que sea conveniente utilizarla como un objeto de almacenamiento permanente.

Además, puede tener restos de aceite, grasa, papel para horno o alimentos adheridos que, al calentarse nuevamente, pueden generar humo, olores fuertes e incluso aumentar el riesgo de incendio.

Los fabricantes también advierten sobre el uso incorrecto de las bandejas y recomiendan colocarlas en las posiciones indicadas para cocinar, evitando que entren en contacto con los elementos calefactores.

¿Es peligroso guardar asaderas y pizzeras dentro del horno? El riesgo que muchos argentinos pasan por alto. Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias Grok

¿Es peligroso guardar una pizzera o asadera dentro del horno?

Guardar una pizzera o asadera dentro del horno puede parecer todavía más lógico porque se trata de un utensilio que se utiliza justamente para cocinar allí. Sin embargo, el problema no está solamente en la pizzera o asadera, sino en olvidar que quedó dentro cuando se vuelve a utilizar el horno.

El riesgo aumenta si el elemento tiene grasa acumulada, restos de comida, papel para hornear u otros materiales. Al alcanzar temperaturas elevadas, estos residuos pueden comenzar a quemarse y producir humo.

Además, las bandejas pueden sufrir deformaciones cuando están sometidas a temperaturas extremadamente altas o a un calentamiento desigual.

¿Guardar asaderas o pizzeras en el horno puede provocar un incendio?

El mayor peligro de utilizar el horno como lugar de almacenamiento aparece cuando se enciende accidentalmente con objetos en su interior.

Los manuales de seguridad son especialmente claros respecto de los materiales inflamables: no se deben guardar objetos dentro del horno que no sean accesorios recomendados por el fabricante , ya que algunos elementos pueden incendiarse al quedar expuestos al calor.

Por eso, el problema no es simplemente que una asadera o una pizzera “se caliente”. Una bandeja metálica puede estar diseñada para soportar las temperaturas de cocción, pero lo que queda sobre ella o junto a ella puede no estarlo.

Las recomendaciones de seguridad apuntan justamente a evitar que el horno se encienda con objetos que no deberían estar allí.

¿Dónde conviene guardar las asaderas y pizzeras?

La alternativa más segura es guardar las asaderas y pizzeras fuera de la cavidad del horno, en un lugar destinado al almacenamiento de utensilios de cocina.