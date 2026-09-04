El dolor y el cansancio en los pies pueden aparecer después de pasar muchas horas de pie, caminar durante largos periodos o realizar actividad física. Frente a estas molestias, existen métodos caseros simples que pueden aliviar la zona sin necesidad de recurrir a elementos especiales.

Uno de ellos consiste en hacer rodar una botella con agua congelada debajo de la planta del pie. La técnica combina frío y automasaje, dos recursos que pueden contribuir a reducir temporalmente la inflamación y relajar los tejidos del pie.

El método que alivia el dolor de pies y mejora la circulación: ¿Cómo funciona?

Rodar una botella de agua congelada debajo de la planta del pie es una técnica sencilla que combina dos efectos: la aplicación localizada de frío y el automasaje producido por el movimiento de la botella.

El frío puede ayudar a disminuir temporalmente el dolor y la inflamación mientras que hacer rodar la botella permite masajear y movilizar los tejidos de la planta del pie. Por ese motivo, esta práctica se recomienda para quienes padecen dolores vinculados a la fascitis plantar.

Esta práctica se recomienda para quienes padecen dolores vinculados a la fascitis plantar. Chat GPT / El Cronista USA

Aspectos a tener en cuenta: ¿Cómo realizarlo de forma correcta?

Para usar este técnica se necesita una botella pequeña o mediana llena de agua y previamente congelada. Luego, se coloca en el suelo y se apoya suavemente la planta del pie sobre ella.

El movimiento debe realizarse hacia adelante y hacia atrás, recorriendo desde el talón hasta la parte delantera el pie, aplicando una presión moderada, sin llegar a provocar dolor intenso.

Es importante suspender el ejercicio si provoca dolor fuerte, entumecimiento excesivo o molestias que empeoran.