Con la llegada de mitad de año, el aguinaldo vuelve a convertirse en uno de los ingresos más esperados por los argentinos. Sin embargo, ante la presión económica, cada vez más trabajadores analizan la posibilidad de cobrarlo antes de la fecha oficial. Aunque no todos pueden acceder, existe una alternativa que permite adelantar parte del dinero: el anticipo del aguinaldo. El aguinaldo —formalmente llamado Sueldo Anual Complementario (SAC)— es un pago obligatorio que se abona en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. En 2026, la primera mitad debe pagarse hasta el 30 de junio, con un margen legal de algunos días hábiles adicionales. El anticipo no es un derecho automático, sino una herramienta financiera. Consiste en recibir antes una parte del aguinaldo que ya se está generando, generalmente a través de bancos o acuerdos con el empleador. Actualmente, podrán solicitar adelanto los empleados públicos de la provincia del Chaco y trabajadores de empresas estatales provinciales que, además, cobren sus haberes a través del Nuevo Banco del Chaco. Se trata de un beneficio optativo, es decir, cada persona puede decidir si utilizarlo o no. El trámite se realiza de forma completamente digital y sin necesidad de asistir a una sucursal. Las opciones habilitadas son: Esto permite que el dinero se acredite en poco tiempo, en algunos casos incluso en el mismo día de la solicitud. Un punto clave es entender que no se trata de un pago adicional, sino de un crédito de corto plazo. El banco adelanta una parte del aguinaldo que el trabajador va a cobrar en junio, y luego ese monto se descuenta automáticamente cuando se liquide el Sueldo Anual Complementario (SAC). El sistema está habilitado desde el 20 de abril, por lo que quienes cumplen con los requisitos ya pueden iniciar la gestión. Aunque puede ser un alivio inmediato, el anticipo implica comprometer un ingreso futuro. Por eso, hay algunos aspectos importantes a considerar: