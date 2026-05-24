Cada vez más turistas buscan escapadas cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desconectarse de la rutina sin viajar demasiadas horas. Entre caminos rurales, bodegones históricos y asados gigantes, un pequeño pueblo bonaerense se convirtió en uno de los destinos gastronómicos más elegidos para el feriado del 25 de Mayo.

Se trata de Uribelarrea, una localidad ubicada a poco más de 80 kilómetros de CABA que en los últimos años explotó como polo turístico gracias a sus parrillas, su aire de campo y su estética detenida en el tiempo.

El pueblo bonaerense que enamora con sus parrillas y bodegones

Fundado en 1890, Uribelarrea mantiene intacto gran parte de su espíritu rural. Las calles de tierra, la antigua estación de tren y las construcciones históricas generan un escenario que muchos comparan con un viaje al pasado.

Sin embargo, el gran imán turístico está en la gastronomía. Cada fin de semana llegan miles de visitantes atraídos por las parrillas, los costillares a la cruz, las empanadas caseras y los productos regionales.

Entre los lugares más recomendados aparecen:

El Rancho de Popy , famoso por sus porciones abundantes y carnes al asador.

La Pulpería de Uribe , uno de los clásicos del pueblo con cocina criolla y ambiente tradicional.

Cervecería La Uribeña , ideal para quienes buscan cerveza artesanal y platos regionales.

El Palenque, un bodegón típico con parrilla, empanadas y espíritu de cantina de campo.

Uribelarrea es uno de los destinos más visitados dentro de Cañuelas (Foto: archivo)

Qué hacer en Uribelarrea además de comer asado

Aunque la gastronomía es el principal atractivo, el pueblo también ofrece actividades para pasar el día completo.

Uno de los puntos más visitados es la Iglesia Nuestra Señora de Luján, un templo neogótico inaugurado a fines del siglo XIX que se transformó en un ícono local.

Durante los fines de semana también funciona una feria de productores regionales donde se venden quesos, salamines, dulces artesanales y productos típicos bonaerenses.

Además, muchos turistas aprovechan para recorrer el pueblo en bicicleta, caminar por los alrededores rurales o visitar el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, que conserva antiguas piezas vinculadas al trabajo de campo.

Cómo llegar a Uribelarrea desde Buenos Aires

Para quienes viajan en auto desde Buenos Aires, el acceso más rápido es por Autopista Riccheri y luego por la Ruta Nacional 205 hasta el ingreso al pueblo.

También existe la posibilidad de llegar en tren del Ferrocarril General Roca hasta Cañuelas y combinar con transporte local.

Recomendaciones para ir el fin de semana largo

Debido al crecimiento turístico de Uribelarrea, muchos restaurantes trabajan con reservas completas durante feriados y fines de semana largos.

Por eso, quienes planeen una escapada recomiendan:

Reservar con anticipación

Llegar temprano para evitar filas.

Llevar efectivo.

Y aprovechar el día para recorrer tanto las parrillas como los espacios históricos del pueblo.

Con su mezcla de gastronomía, tradición y tranquilidad rural, Uribelarrea se consolidó como una de las escapadas favoritas para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de Buenos Aires.