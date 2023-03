24 de marzo: cuándo es el próximo feriado, fin de semana largo y Semana Santa

El país vive el segundo fin de semana largo del año, por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que se conmemora este 24 de marzo. Sin embargo, ya muchos se preguntan: ¿Cuándo es el próximo feriado del 2023?

La verdad es que los turistas no tendrán que esperar mucho para el próximo feriado, pero este no tendrá como consecuencia un fin de semana XL. Apenas quedan 9 días para el 2 de abril, cuando se conmemore el Día de la Soberanía sobre las Islas Malvinas al cumplirse un nuevo aniversario del arribo de las tropas argentinas sobre el archipiélago ocupado por Gran Bretaña desde el siglo XIX.

Sin embargo, este feriado cae domingo, por lo que no habrá fin de semana largo. Esto igualmente implica que aquellas personas cuya jornada laboral incluye un domingo tienen derecho a cobrar doble las horas correspondientes o pedir un franco compensatorio, según la actividad.

Feriados 2023: cuándo es el próximo fin de semana largo

En cambio, para poder disfrutar de más días de descanso que los que proporciona un fin de semana normal, habrá que esperar a Semana Santa.

Como sabemos, en este caso el jueves santo es considerado día no laborable, mientras que el viernes santo es feriado. La diferencia radica en que el día no laborable puede ser tomado o no como día libre según el criterio que adopte el empleador. En cambio, el día feriado ya está definido como un día extra de descanso para el trabajador, o con derecho a cobrar doble las horas que trabaje en esa jornada.

Cuándo cae Semana Santa 2023

En concreto, habrá que esperar 13 días para el fin de semana largo, que será XXL, ya que puede contar con hasta cuatro días consecutivos. Hablamos del jueves 6 de abril, viernes 7 de abril, sábado 8 de abril y domingo 9 de abril.