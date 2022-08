"Ya no es su favorita": Warren Buffett recortó su posición en esta acción y provocó su desplome

A sus 92 años, las decisiones financieras de Warren Buffett siguen teniendo gran impacto cuando revela que es accionista de una empresa. Así, el precio de aquellas acciones tiende a subir, ya que otros inversores confían en el juicio del CEO de Berkshire Hathaway, la sociedad financiera más valiosa del mundo.

Sin embargo, así como las expectativas son positivas cuando el sector bursátil se entera de alguna de sus apuestas, el efecto es igualmente significativo cuando Buffett retira sus posiciones de una empresa.

Warren Buffett cumple 92 años: la historia de este multimillonario que creó un imperio y sus 9 datos más curiosos

Los warrants de Warren: Buffett, tras la compra de una gran petrolera



Esto es lo que pasó en los últimos días con la automotriz china de vehículos eléctricos BYD, uno de los principales caballos de batalla del mítico inversor y empresa en la cuál el Director General de Berkshire Hathaway había comenzado a invertir en los albores de 2011.

Tras lograr una ganancia de casi 40 veces con su apuesta de 225 millones de acciones de BYD, Buffett decidió recortar su participación del fabricante chino del 20,04% al 19,92%, según un documento presentado en la bolsa de Hong Kong del último martes.

Esto implica el relevo de $47 millones en acciones de BYD, una reducción de su participación de 220 millones a 218,7 millones.

Tras esta noticia, BYD se desplomó el 8%, convirtiéndose en la nota destacada de las operaciones de Hong Kong. En momentos de la sesión, llegó a caer más del 12%. Esto produjo que la compañía viera evaporarse alrededor de u$s 35.000 millones en su valoración de mercado en las últimas semanas.



BYD Seal, uno de los nuevos modelos de la automotriz china que compite con Tesla Inc. en la innovación del sector.

En términos generales, las acciones se desplomaron de u$s 42 el 8 de julio a u$s 31 al cierre de la bolsa de Hong Kong de este miércoles.

Inicialmente se desplomó un 16% en tres días después de que 225 millones de acciones, la participación exacta de Berkshire, aparecieran en el sistema de compensación de la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo la custodia de Citibank. Eso provocó especulaciones de que la compañía de Buffett se dirigía a la salida



LA BURLA DE ELON MUSK A WARREN BUFFETT POR BYD

Diez años atrás, Elon Musk se rió a carcajadas de BYD luego de haberse conocido que Berkshire invirtiera en la compañía china de vehículos eléctricos.



En aquel entonces, el CEO de Tesla, una de las diez compañías mejor valuadas del mundo actualmente, preguntó burlonamente en una entrevista: "¿Viste su coche? No creo que tengan un gran producto. No creo que sea particularmente atractivo, la tecnología no es muy fuerte".



Los empresarios Elon Musk y Warren Buffett.

"BYD ha desafiado claramente las expectativas del CEO de Tesla. Sus ingresos se multiplicaron casi por 10 hasta los 211.000 millones de yuanes chinos (u$s 32.000 millones) entre 2008 y 2021 , lo que ayudó a triplicar sus ingresos netos a 3000 millones de yuanes (u$s 450 millones) el año pasado", marcó Business Insider.



Además, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos de la compañía se dispararon un 250 % a un récord de 114.000 unidades en mayo, elevando sus ventas a más de los 2 millones. Tesla, por otro lado, produjo y entregó más de 300.000 vehículos en el último trimestre, generando u$s 54.000 millones.