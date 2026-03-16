La visión que tienen hoy los grandes bancos internacionales sobre la Argentina empieza a mostrar un patrón bastante definido. Documentos recientes de JP Morgan Chase, Barclays y Moody’s coinciden en un diagnóstico central: el programa económico logró consolidar un ancla fiscal creíble y estabilizar algunos desequilibrios estructurales, pero todavía enfrenta desafíos importantes para quebrar la inercia inflacionaria. Al mismo tiempo, el desarrollo del sector energético impulsado por Vaca Muerta comienza a emerger como uno de los principales vientos de cola para la economía. En conjunto, los tres informes trazan una radiografía de una economía que avanzó en el proceso de estabilización macro, pero que aún atraviesa una etapa de transición en la que conviven señales positivas con riesgos que condicionan la percepción de los inversores internacionales. Uno de los puntos de coincidencia más claros aparece en el frente fiscal. Para Barclays, el equilibrio de las cuentas públicas se consolidó como el principal sostén de la narrativa económica argentina ante los mercados. El banco británico destaca que el país logró cerrar 2025 con su segundo año consecutivo de superávit fiscal, algo que no ocurría desde 2008, con un resultado primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y un leve superávit financiero de 0,2%. Este desempeño, según Barclays, se transformó en el eje central del programa económico actual. En su escenario base, el banco proyecta que el superávit primario se mantendrá en torno al 1,2% del PBI en 2026. Si bien este nivel se ubica ligeramente por debajo de la meta oficial del Gobierno, el banco considera que “es suficiente” para preservar la credibilidad del proceso de consolidación fiscal. La importancia de este punto no es menor. En un contexto regional en el que muchos países todavía mantienen déficits fiscales elevados tras el ciclo expansivo de gasto de la pandemia, la Argentina aparece como uno de los pocos casos donde el equilibrio fiscal se convirtió en la piedra angular de la política económica. Para los inversores internacionales, esta disciplina presupuestaria se convirtió en uno de los principales factores que “explican el interés por los activos argentinos en los últimos meses”. Sin embargo, el propio Barclays advierte que el margen para profundizar el ajuste comienza a reducirse. Esto se debe a que gran parte de la consolidación fiscal implementada desde 2024 se apoyó en recortes significativos de subsidios energéticos y en una fuerte contracción del gasto real, factores que difícilmente puedan repetirse con la misma intensidad en los próximos años. A esto se suma una recaudación tributaria que muestra señales de debilidad, especialmente en sectores vinculados al consumo interno y la actividad doméstica. Si el frente fiscal aparece como el principal activo del programa económico, la inflación continúa siendo el desafío más visible. En un informe sobre la economía argentina, JP Morgan sostiene que el proceso de desinflación parece haber entrado en una zona de meseta cercana al 3% mensual. El dato de febrero (2,9%) confirmó para el banco que la caída de la inflación comenzó a desacelerarse después del fuerte descenso registrado durante 2024. El análisis del banco identifica varios factores detrás de esta persistencia inflacionaria. Por un lado, la recomposición de tarifas de servicios públicos impulsó los precios regulados, un proceso considerado necesario para normalizar los precios relativos de la economía. Por otro lado, las medidas de inflación núcleo mostraron cierta aceleración, lo que sugiere que la inercia inflacionaria todavía “no fue completamente desactivada”. En este contexto, JP Morgan considera probable que la inflación mensual se mantenga por encima del 2% durante varios meses más. Este escenario implica que la última etapa del proceso de estabilización podría resultar más lenta y gradual de lo que anticipaban algunos analistas a comienzos del año. A pesar de estas advertencias, los informes también destacan factores que podrían jugar a favor del escenario macroeconómico argentino. Uno de los más relevantes es el creciente peso del sector energético. Tanto Barclays como Moody’s destacan que el aumento del precio internacional del petróleo impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podría terminar por “benficiar a la economía local”. El informe sectorial de Moody’s destaca que los productores de petróleo, especialmente aquellos con mayor exposición exportadora, se verán favorecidos por el incremento del precio internacional del crudo. Y es que los valores del Brent volvieron a superar los u$s 100 por barril en el marco de la escalada geopolítica, lo que mejora los márgenes operativos y la generación de flujo de caja de las compañías del sector. Este aumento de ingresos tiene implicancias más amplias para la economía. Un petróleo más caro no solo incrementa las exportaciones energéticas, sino que también puede traducirse en mayores ingresos fiscales a través de impuestos y regalías vinculados al sector hidrocarburífero. En este sentido, Barclays sugiere que el impacto positivo sobre la recaudación podría incluso superar el aumento potencial de subsidios energéticos, con un efecto neto favorable para las cuentas públicas. La expansión del sector energético también aparece como un factor clave para sostener el nivel de inversiones en la industria. Moody’s señala que el mayor flujo de caja derivado de los precios internacionales más altos podría favorecer la continuidad de proyectos de infraestructura y expansión vinculados a Vaca Muerta, al incluir iniciativas destinadas a incrementar la capacidad de exportación de crudo en los próximos años. Este fenómeno refleja una transformación estructural en la economía argentina. Durante décadas, el agro fue el principal generador de divisas del país. Sin embargo, el desarrollo del shale oil y shale gas comienza a posicionar al sector energético como un segundo gran motor externo, con potencial para alterar de manera significativa la dinámica del comercio exterior y de las cuentas fiscales. No obstante, el impacto del shock energético no es uniforme entre sectores. El informe de Moody’s señala que mientras las empresas petroleras se benefician del aumento del precio del crudo, otros segmentos de la economía enfrentan efectos más ambiguos. En particular, el agro podría verse afectado por el encarecimiento de los fertilizantes, cuyo costo está estrechamente vinculado al precio del gas natural. El precio internacional de la urea, uno de los principales insumos para la producción agrícola, registró subas significativas en los últimos meses, lo que presiona los costos de los productores de cara a la próxima campaña. Aunque el aumento de los precios de algunos granos podría compensar parcialmente este efecto, Moody’s advierte que los márgenes agrícolas podrían verse comprimidos si la volatilidad energética persiste. En conjunto, los tres informes dibujan un escenario complejo pero no necesariamente negativo para la economía argentina. El programa económico logró estabilizar el frente fiscal y avanzar en el proceso de desinflación, pero todavía enfrenta desafíos importantes para consolidar esa trayectoria en un contexto global marcado por la volatilidad energética y la incertidumbre geopolítica. Para los inversores internacionales, la clave es la consistencia del programa macroeconómico en el tiempo. La capacidad del Gobierno para sostener el superávit fiscal, avanzar en la reducción de la inflación y capitalizar el potencial del sector energético será determinante para la evolución de la percepción de riesgo sobre la Argentina en los próximos años.