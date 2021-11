Volvieron dudas cambiarias y la presión por dolarizar en el exterior llevó el CCL a $ 214

El salto de hoy de 3% del contado con liquidación, de $ 208 a $ 214 mediante el GD30, fue la noticia más comentada por los traders: "Pura cobertura, ya que no había vendedores", sintetizaron.



El miedo de las empresas a un salto discreto en el tipo de cambio, aceleración en el crawling peg o devaluación antes de fin de año fue el motivo que llevó a las empresas a dolarizar sus saldos en pesos en el exterior, por incertidumbre de lo que puede hacer el equipo económico antes de fin de año.

"Hasta antes de las elecciones, el bono lo vendía el Gobierno para bajar el precio del CCL y ahora dejaron de vender", explican en las mesas el porqué de la suba.

Arbitró el precio

"Era bastante natural que si el Banco Central se corría del AL30, su precio iba a arbitrarse rápidamente. Y así fue", advierten.

"Era imposible mantener lo que venían haciendo. No venden más subsidiado: era una locura gastar u$s 40 millones por día para mantener el MEP a $ 180 cuando en realidad valía entre $ 200 y $ 210 el libre. Pareciera que hay consenso en que lo soltarán: no tiene mucho sentido la brecha de la brecha porque ya pasó la elección", revelan los brokers.

¿Chau cepo?

La lógica, entonces, sería terminar con el cepo de los 50.000 nominales con el AL30. "Eso es lo que harían los de Cambiemos, pero los K podrían mantener este cepo como herramienta por las dudas, salvo que realmente haya algo con el FMI y le esté pidiendo aflojar algunas cosas. Al estar con regulaciones para operar, gastan menos dólares para bajarlo", conjeturan en la City.

De hecho, se desplomó el volumen negociado del MEP, al mover u$s 21 millones, contra u$s 59 millones del liqui.

El martes se operaron menos de u$s 10 millones de AL30D por PPT en Byma (sumando T0, T1 y T2), el monto más bajo para una rueda de todo 2021, reflejo de que el Central decidió "correrse" y dejar de intervenir en los tipos de cambio implícitos.

Es quizás la primera señal de cambio de política económica post elecciones. El BCRA viene de vender unos u$s 2.500 millones de reservas a través del contado con liqui desde octubre 2020 , según 1816.

Emprolijar

Es probable que el Gobierno busque "emprolijar" la operatoria del dólar financiero, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En su Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA destacó que el gobierno "se comprometió a llegar a un nuevo acuerdo con el FMI lo antes posible y no más tarde que en marzo de 2022".

La entidad considera que el acuerdo ayudará "a contener las presiones cambiarias y las expectativas de inflación" por su impacto sobre la visión de quienes vinculan la sostenibilidad externa al resultado de las negociaciones con el FMI.

En materia cambiaria, el BCRA anticipó que "continuará con la política de administración del tipo de cambio, propiciando que la dinámica cambiaria contribuya a desacelerar la tasa de inflación".

Cuenta

En las meses observan que con una inflación de 3% y tipo de cambio subiendo al 1% mensual, no cierra. Y dudan cómo y cuándo se irá a corregir este desvío, cuya implicancia excede y por mucho esta simplificación. Y especulan con que, si se diera una mínima participación del regulador en la plaza, deberían haber sólo dos tipos de cambio implícitos: el interno (MEP) y el externo (cable).

La ruta hacia la normalización no fue completa, ya que se dio en paralelo a un nuevo ajuste del torniquete operativo por parte de la CNV, limitando aún más la negociación con bonares.

Como dato de color, la convergencia no se dio hacia los $ 180 previos en el caso del MEP con AL30, sino en la zona de los $ 198 del MEP con GD30.