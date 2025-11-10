Pampa Energía emitió este lunes un bono internacional a 12 años, récord para una empresa privada argentina. La compañía colocó u$s 450 millones de dólares en el mercado internacional, con un cupón de 7,75% y un rendimiento de 8,125 por ciento. Pampa recibió ofertas por más de u$s 1500 millones, con una demanda que incluyó, según informó la compañía, a importantes fondos de inversión internacionales. El plazo de 12 años es récord para el sector corporativo local. “Esta nueva emisión, con un plazo inédito para una empresa privada argentina, refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera y el plan de crecimiento de Pampa”, aseguró Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía. Los fondos obtenidos se destinarán al repago anticipado de la obligación negociable 2026, por un total de u$s 120 millones y que contaba con un cupón del 9,5%. Además, permitirá financiar el desarrollo de Rincón de Aranda, el proyecto de petróleo no convencional que la compañía está desarrollando en Vaca Muerta. Pampa Energía emitió ayer un bono internacional a 12 años, un plazo récord para una empresa privada argentina. La compañía colocó u$s 450 millones de dólares en el mercado internacional, con un cupón de 7,75% y un rendimiento de 8,125 por ciento, sensiblemente más bajos que el título que repagarán y vence en 2026. Pampa recibió ofertas por más de u$s 1500 millones, con una demanda que incluyó, según informó la compañía, a importantes fondos de inversión internacionales. El plazo de 12 años es récord para el sector corporativo local. “Esta nueva emisión, con un plazo inédito para una empresa privada argentina, refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera y el plan de crecimiento de Pampa”, aseguró Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía. Los fondos obtenidos se destinarán al repago anticipado de la obligación negociable 2026, por un total de u$s 120 millones y que contaba con un cupón del 9,5%. Además, permitirá financiar el desarrollo de Rincón de Aranda, el proyecto de petróleo no convencional que la compañía está desarrollando en Vaca Muerta. Pampa se sumó a otras energéticas argentinas que emitieron deuda en Wall Street. Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, dio el primer paso, al levantar en Nueva York u$s 750 millones al 7,625%, con una ON a cinco años. Por su parte, YPF reabrió la licitación de Obligaciones Negociables a 2031, amortizables desde 2029. “El batacazo electoral revivió las expectativas de muchas de estas emisiones. Tanto las colocaciones corporativas como las provinciales podrían convertirse en oferta en el mercado oficial”, aseguró a El Cronista Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI. Mientras en septiembre hubo pocas colocaciones, en octubre el volumen superó los u$s 1508 millones. El mercado espera que las emisiones de Obligaciones Negociables continúen en noviembre.