Un nuevo dólar puré empujó el blue a la baja y dejó importante ganancia

Después de la devaluación, surgieron dos nuevos "purés" con el dólar, que hasta hacen bajar el blue y todo.

Los cueveros aprovecharon a comprar la semana pasada USDT, el stablecoin que cotiza uno a uno con el dólar a $ 720 y cambiarlos por billetes y venderlos en el minorista a 790 pesos. Solamente deben descontarle el 1,5% de comisión por hacerse del físico.

No sólo este rulo fue el que provocó una baja del informal el jueves y viernes, sino también el MEP a través del AL30, que si bien en su versión T+2 subió de $ 645 a $ 655, sigue siendo de alguna el dólar subsidiado por el Banco Central, que sale a intervenir para tenerlo bajo control y ponerle un freno al billete.

Este "puré" de más de $ 100 por dólar se puede hacer al comprar en la Bolsa y revender en el blue.

Dólar blue: por qué llegó a su techo y ahora prevén una baja

El Gobierno diseñó una nueva estrategia para controlar la brecha

Dólares para todos

En tanto, el MEP con el AL30, pero en contado inmediato, para tener los billetes en el acto, subió la semana pasada de $ 682 a $ 696, por lo que sigue estando debajo de la barrera de los $ 700, lo que se traduce en debajo de la brecha del 100% con el dólar oficial mayorista A3500.

"El USDT sigue siendo una buena alternativa para los que tiene plata en blanco, porque se transfiere a través de una cuenta bancaria o de Mercado Pago, por ejemplo. Si te manejás en cripto con fondos sin declarar ya es más caro, porque te vendo, pero te cobro el 3%", explican en las mesas.

El MEP es el dólar subsidiado por el Banco Central, que sale a intervenir para tenerlo bajo control y ponerle un freno al billete, por el puré de más de $ 100 por dólar que se puede hacer al comprar en la Bolsa y revender en el blue.

Plan Bonex

En el mercado financiero se comentó mucho la frase del ministro de Economía, Sergio Massa, advirtiendo que si Javier Milei llegara a ser el próximo presidente, habría un Plan Bonex.

Este rumor puede hacer caer más los plazos fijos, luego de la sangría del lunes posPASO de $ 338.000 millones de los plazos fijos en pesos del sector privado: fue el descenso más grande para un día en 2023 y todo eso fue a parar a cuentas a la vista, en pole position para una eventual dolarización de carteras.

Argendólares

Llamó la atención que la semana pasada, el lunes posPASO, no sólo no hubo retiros masivos de depósitos en dólares de los bancos luego del tránsito del "cisne negro" de los comicios, sino que hubo hasta un alza y todo: subieron u$s 22 millones contra el viernes.

En realidad, no es que los ahorristas fueron a depositar sus divisas a los bancos, sino que venían aprovechando el dólar MEP subsidiado del Gobierno, hasta $ 540 del viernes anterior, como vía de dolarizarse barato previo a las elecciones.

Son todos dólares que van directo a las cajas de ahorro de los bancos, y que los inversores no van a buscarlos en forma desesperada, entonces hace incrementar no sólo los argendólares, sino también las reservas brutas del Banco Central, ya que gran parte de ellos figuran como encajes.