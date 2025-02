Rally de Bitcoin: el plazo fijo que un banco le puso para llegar a u$s 500.000

El banco multinacional con sede en el Reino Unido, Standard Chartered, espera que el Bitcoin alcance los u$s 500.000 para final del mandato de Trump.

El banco ve un rol clave en el desarrollo de los ETF de Bitcoin, a la vez que espera que las medidas de Trump impulsen el precio de la criptomoneda. Cómo invertir en Bitcoin desde la bolsa Argentina.

Proyecciones alcistas para el Bitcoin

El banco multinacional con sede en el Reino Unido, Standard Chartered, publicó una osada proyección sobre la evolución del precio del Bitcoin (BTC) en los próximos años.

Según los analistas del banco, el criptoactivo alcanzará los u$s 500.000 dólares hasta el fin de la gestión de Trump.

El rally del Bitocin estaría impulsado por la creciente accesibilidad de los inversores a la criptomoneda y la reducción de su volatilidad, según Geoffrey Kendrick, jefe de investigación de activos digitales del banco Standard Chartered.

Si efectivamente se cumple la proyección de Standard Chartered, el Bicoin rompería su tradicional ciclo de cuatro años de Bitcoin. Históricamente, la moneda ha seguido un patrón de tres años de crecimiento, seguidos de un año de corrección.

Sin embargo, para Standard Chartered, factores recientes, como la aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de BTC en Estados Unidos en enero de 2024 y la nueva administración pro-criptomonedas de Donald Trump, podrían alterar esta tendencia.

El Boom de los ETF

El acceso de los inversores a exposición en Bitcoin mejoró con la expansión del mercado de ETF.

Desde el lanzamiento del ETF de Bitcoin en enero de 2024, se vieron ingresos de capitales a dichos fondos por más de u$s 40.000 millones.

A su vez, el Bitcoin subió 127% desde entonces, pasando de u$s 43.000 hasta los actuales u$s 97.800, después de haber tocado los u$s 108.000 después de la asunción de Donald Trump.

Según ese informe, Kendrick trazó una comparativa para ilustrar cómo el oro aumentó 4,3 veces después de la introducción del primer ETF en 2004.

Él espera que los ETF de Bitcoin sigan un camino similar, pero dentro de dos años en lugar de siete, escribió la publicación.

Por otro lado, el hecho de que Trump sea pro cripto también juega a favor de dicha proyección ya que Kendrick entiende que ciertas decisiones gubernamentales podrían contribuir a esta apreciación de precios.

Destacó que, bajo la administración de Trump, se derogó la normativa SAB121, eliminando restricciones contables para empresas que poseen activos digitales.

A ello se le suma la orden de Trump para evaluar una reserva nacional de activos digitales, lo que podría incentivar a los bancos centrales a considerar inversiones en Bitcoin.

Estos factores deberían motivar a los inversores a aumentar la participación de Bitcoin en una cartera optimizada donde también haya exposición al oro, lo que ayudaría en última instancia a impulsar los precios.

Standard Chartered considera que este entorno regulatorio más favorable podría acelerar la adopción institucional de Bitcoin y reducir su volatilidad con el tiempo.

A los argumentos de Standard Chartered sobre la importancia de los ETF de Bitcoin y su impacto positivo en el precio de la criptomoneda, BlackRock se está preparando para introducir un producto cotizado en bolsa (ETP) de Bitcoin para el mercado europeo, según un informe de Bloomberg que cita fuentes anónimas.

Esto podría potenciar aún más el rally del cripto activo.

Se espera que el producto de BlackTock esté domiciliado en Suiza, aunque los detalles no han sido divulgados oficialmente.

Las subas que se esperan para el Bitcoin

En cuanto al futuro del precio del Bitcoin, Standard Chartered mantiene su pronóstico de que la criptomoneda alcanzará los u$s 200.000 para finales de 2025.

A partir de ahí, proyecta que el activo digital llegará a u$s 300.000 en 2026, u$s 400.000 en 2027 y finalmente u$s 500.000 en 2028, manteniéndose en ese nivel hasta al menos 2029.

Con estas proyecciones, el Bitcoin subiría 105% este año desde los valores actuales. A su vez, ganaría 208% hasta 2026, 310% hasta 2027 y 415% hasta 2028.

Si estas predicciones se cumplen, Bitcoin se consolidaría como un activo financiero clave en el panorama global, con una mayor integración en carteras de inversión institucional y una participación más significativa en los mercados tradicionales.

Pensando en el futuro del precio del Bitcoin, los analistas del banco Citi sugieren que es crucial observar la correlación entre las criptomonedas y el oro, ya que podría indicar el potencial del Bitcoin como reserva de valor.

"La demanda de Bitcoin está mucho más impulsada por la especulación y el optimismo en la adopción de blockchain, y su volatilidad sigue siendo bastante elevada en relación con otros activos financieros tradicionales", añade el informe.

El banco señala además que los fondos cotizados (ETF) de criptomonedas al contado atrajeron un considerable interés durante su primer año, impulsando los rendimientos.

Se espera que esta tendencia persista, especialmente con la claridad normativa y una aceptación más generalizada, lo que para Citi, podría conducir a la disminución de las correlaciones macroeconómicas.

Es probable que los inversores institucionales aumenten su participación a raíz de una normativa más clara.

En términos de gestión de carteras, Citi descubrió que la inclusión del Bitcoin podría mejorar históricamente los rendimientos, aunque con una mayor volatilidad.

Como invertir con Cedear

Los inversores pueden invertir en Bitcoin desde la bolsa local y en pesos.

A finales de 2024, BYMA introdujo nuevos Cedear de Bitcoin y Ethereum.

Este es el IBIT, un ETF (fondo cotizado en bolsa) que te permite invertir en Bitcoin sin tener que comprar la criptomoneda directamente. Es como comprar una acción que sigue el precio de Bitcoin.

"Es una forma sencilla de obtener exposición a Bitcoin a través del mercado regulado, evitando las complejidades de comprar y almacenar la criptomoneda por tu cuenta", explica IOL Invertironline.

En ese mismo momento también se introdujo ETHA, el cual es un ETF (fondo cotizado en bolsa) que te permite invertir en Ethereum sin tener que comprar la criptomoneda directamente.

"Es como comprar una acción que sigue el precio de Ethereum. ETHA cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y es una forma sencilla de obtener exposición a Ethereum a través del mercado regulado.

Ehtereum es la segunda cripto más valiosa del mercado. Es la base del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), que ofrece alternativas a los servicios financieros tradicionales como préstamos, intercambios y seguros, sin intermediarios", explicaron desde IOL Invertionline.

Para aquellos que quieran comprar una accion puntual que siga la dinámica del Bitcoin, y la cual suele tener por momentos una mejor performance, pueden optar por comprar Coinbase.

La correlación entre ambos activos es de 0,63 en los últimos 6 meses, lo cual implica un elevado nivel de relación en la tendencia de ambos activos.

Alfredo Roisenzvit, funder de MoonQuant, explicó que cada vez hay menos Bitcoin en circulación ya que cada vez hay más inversores que mantienen el Bitcoin en sus carteras, sin tradearlo, es decir, aplican una estrategia de "Buy and hold" (comprar y mantener).

En ese sentido, Roisenzvit agrega que con la incorporación de los fondos de ETF, se agregan más inversores que compran Bitcoin y que además mantendrán el activo en sus carteras sin tradearlo, aumentando la demanda de Bitcoin y a su vez disminuyendo la oferta del mismo debido a su estrategia de Buy and hold.

"De los más de 19 millones de Bitcoin minados hasta ahora, el 75% de los mismos no se han operado en el último año. Alguien los compró y los guardó, sin operarlos. La mayoría de las cuentas que tienen muchos Bitcoin, en general su comportamiento es el de ´buy and hold´. Hay un float de 2 y 4 millones de Bitcoin que es lo que arman el mercado para la compra venta", explicó Roisenzvit.