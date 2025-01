Trump pone primera: creó un grupo para desregular las criptomonedas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio su primer paso para flexibilizar las regulaciones en el sector cripto. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que se espera que sea más amigable con la industria, anunció que su presidente interino, Mark Uyeda, puso en marcha una "task force", es decir, un grupo de trabajo sobre criptomonedas", con el objetivo de "desarrollar un marco regulador claro y completo para los criptoactivos".

En la última semana, el Bitcoin no perfora los u$s 100.000, ante la expectativa que generaba el regreso de Trump a la Casa Blanca. Este miércoles operó entre u$s 104.000 y u$s 107.000.

El grupo estará liderado por el comisionado Hester Peirce, que aseguró que tomará "tiempo" y "mucho trabajo duro", al tiempo que pidió paciencia, ante el entusiasmo de empresas e inversores por el nuevo enfoque de la administración Trump, amigable con el sector, a diferencia de la gestión de Joe Biden.

El comunicado divulgado por las nuevas autoridades fue crítico con la gestión anterior de la SEC, encabezada por Gary Gensler, por regular "retroactivamente" con medidas coercitivas, sin aclarar quién y cómo debe registrarse, generando "confusión sobre qué es legal", lo que "creó un ambiente hostil a la innovación y que posibilitó el fraude".

"La regulación cripto sólo será exitosa si la Task Force recoge las miradas de un amplio abanico de inversores, participantes de la industria, académicos y otras partes interesadas. Esperamos trabajar codo a codo con la gente para impulsar un entorno regulatorio que proteja a los inversores, facilite la formación de capital, vele por la integridad del mercado, y apoye la innovación", agregó.

Durante la campaña, Trump prometió ser un presidente a favor de las criptomonedas e, incluso, recaudó dinero a través de su propia colección de NFTs (tokens no fungibles). En la industria esperan con ansias el anuncio de una Reserva Estratégica de Bitcoin, que llevaría al Gobierno de Estados Unidos a comprar esa moneda digital e impulsaría, por lo tanto, la demanda. "Esto significa que en lugar guardar oro en los bancos, el país podría almacenar Bitcoin como activo estratégico de reserva de valor y enviaría una señal contundente de respaldo institucional al activo digital", explicó Ignacio Giménez, director de Negocios de Lemon.

"La idea de una "Strategic Bitcoin Reserve" no solo representa una nueva tendencia, sino que también abre una carrera entre naciones para liderar el futuro del ecosistema cripto y blockchain. En este escenario, Bitcoin no es solo un activo financiero, si no que es una pieza fundamental en el futuro de la nueva economía digital", agregó.

Otra medida que podría tomar la SEC es eliminar la "SAB 121", que volvió demasiado costoso que los bancos custodien criptomonedas para terceros.