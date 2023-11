Tras la suba del dólar oficial, el BCRA compró u$s 121 millones para las reservas

El Banco Central compró este miércoles más u$s 120 millones a través del mercado oficial de cambios. La compra de reservas se dio después de aplicar un incremento nominal de $ 3 (casi 1%) sobre el tipo de cambio oficial, que pasó a cotizar a $ 353, luego de tres meses en que lo mantuvo sin variación.

Tras el saldo a favor de u$s 121 millones que registró el Central luego de su intervención en el mercado oficial de cambios, las compras netas acumuladas en el mes subieron a u$s 286 millones y el resultado negativo acumulado en el año cedió a u$s 1693 millones.

Fuentes del equipo económico del Gobierno señalaron que durante la jornada de hoy se registraron fuertes ingresos de dólares al mercado oficial de cambios por parte de los exportadores, lo que generó esta compra neta de reservas, que es el más alta en lo que va de noviembre.

NOTICIA EN DESARROLLO.