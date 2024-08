Tras la soja, la energía sale al rescate de las reservas del BCRA

Agostó comenzó con cierto alivio para el BCRA: las reservas volvieron a superar los u$s 27.000 millones con una intervención positiva de u$s 145 millones en el mercado oficial de cambios. En el mercado, los operadores siguen de cerca las arcas de la entidad que preside Santiago Bausili, especialmente por los pagos que se vienen de la deuda desde enero y el mercado de crédito internacional cerrado para refinanciar esos vencimientos. El riesgo país, reflejo de estas dudas que acogen a inversores, se mantiene cómodamente por encima de los 1.500 puntos.

En la reunión que mantuvo el tándem Luis Caputo - Santiago Bausili con los agentes de Bolsa el martes se delineó el rumbo que pueden adoptar las reservas en los próximos días. Hay tranquilidad oficial: esperan que las reservas internacionales tengan un incremento de u$s 1.200 millones como mínimo en agosto. Los pagos a organismos y desde organismos van y vienen: en agosto se transfirieron u$s 2.100 millones, pero este mes los multilaterales girarán al país u$s 1.200 millones. De hecho, ayer estaba previsto un pago al FMI por u$s 774 millones que seguramente se hará entre hoy y el lunes de la próxima semana.

Más allá de ese flujo con organismos, desde ahora la energía sale a la cancha en reemplazo de la soja en cuanto a aportantes de divisas. Esto será el puntapié inicial de la entrada en escena de la energía como uno de los sectores más relevantes en cuanto a las exportaciones del país, e incluso se convertirá de la mano de Vaca Muerta en el principal jugador, cerca del 2030.

Bausili el martes dijo que la cuenta comercial de la energía se revierte este mes, y con fuerza a partir de septiembre. Aportó otro dato: el déficit energético estacional de junio-julio explica el 100% de la caída de las reservas (sin considerar el pago de Bonares y Globales). La balanza energética pasará de ser negativa en u$s 700 millones en julio a ser positiva en agosto y de u$s 400 millones en septiembre.

"El equipo económico sostiene que la desaparición de las grandes compras mensuales de dólares está relacionada con los altos pagos de importaciones energéticas. Dado que el frío comenzó en junio y no en julio, podemos esperar una cifra similar para julio. Hacia adelante, se espera que estos pagos de energía desaparezcan, aunque el nuevo esquema establecido por el BCRA acortará los plazos para los pagos de importaciones y, en consecuencia, agregará presión al Mercado Libre de Cambios", sostiene el último informe de Portfolio Personal Inversiones.

Pero todo en definitiva se mueve en base al contexto internacional y los flujos en función de las novedades desde Wall Street. "Las monedas de la región deberían haber tenido un buen desempeño con la caída de las tasas de Estados Unidos a corto plazo (ya que el mercado comenzó a descontar casi tres recortes de la Reserva Federal este año, en comparación con solo dos hace un mes). De hecho, en la primera mitad de julio esto se estaba desarrollando, y la mayoría de las monedas latinoamericanas mostraban una fortaleza decente frente al dólar", destaca un informe de HSBC sobre mercados emergentes.

Pero hablar de reservas es también hablar de tipo de cambio. Por eso el cortoplacismo domina. Y todos los caminos conducen a escudriñar cuándo se levantarán las restricciones y habrá unificación cambiaria.

La batalla es diaria.