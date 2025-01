Tras fin del blanqueo de capitales, llegan menos dólares del colchón y de las cajas de seguridad

La formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero registró un resultado superavitario de u$s 115 millones en noviembre, de acuerdo al Balance Cambiario del Banco Central.

Fue conformado por ventas netas de billetes por u$s 124 millones, parcialmente compensadas por egresos netos en concepto de divisas por u$s 9 millones, fundamentalmente egresos de fondos locales a cuentas del exterior en moneda extranjera, lo que en la jerga se denomina "canjes".

El tema en cuestión fue el blanqueo de capitales, que en septiembre fue el boom, cuando muchos ahorristas sacaron sus divisas del colchón y de las cajas de seguridad para llevarlas al circuito financiero formal.

Reducción

Los analistas de la consultora Outlier ponen el acento en que el flujo positivo en materia de formación de activos externos del sector privado no financiero se sostuvo, "pero se redujo significativamente respecto de los meses previos, algo que nuevamente asociamos al fin del blanqueo".

El flujo neto en dicho concepto alcanzó los u$s 115 millones en noviembre, frente a los u$s 223 millones en octubre. Y eso que octubre ya había bajado a menos de la mitad respecto de lo que se había visto en septiembre, de u$s 584 millones.

Septiembre había marcado el mayor nivel de 2024 y el valor mensual más alto desde los u$s 2.000 millones de diciembre de 2016 asociados al blanqueo de Macri.

Flujo positivo

"De hecho, tenemos un flujo positivo constante y creciente en los últimos meses, algo que no se daba desde el 2012-2013, aunque en aquella oportunidad fue bastante menor la magnitud".

"También había cepo y diferencial de tasa en pesos positivo en dólares con expectativa de continuidad de cepo y seguro de cambio implícito en paralelos. La brecha también acotada", revelan en Outlier.

Blanqueo

El total de bienes declarados alcanzó los u$s 32.151 millones, de los cuales u$s 22.165 millones corresponden a dinero en efectivo depositado en cuentas bancarias especiales (CERA) o cuentas comitentes especiales de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

Los restantes u$s 9.986 millones exteriorizados hasta la fecha corresponden a otros bienes, como inmuebles, vehículos o participaciones societarias.

La pregunta es lo que sucederá en los próximos meses, una vez que el blanqueo vaya llegando a su fin. De hecho, en diciembre, los depósitos en moneda extranjera registraron una caída de u$s 1.267 millones, por segundo mes consecutivo.

Rescates

Esto se explica por los rescates de los depósitos del blanqueo, luego del fin de la etapa 1. A fin de año totalizaron u$s 31.415 millones, de acuerdo a un informe de la consultora LCG.

"Esperamos otro mes donde ocurra el reajuste de los depósitos en dólares. Esto se motiva por rescates destinados en su mayoría a la suscripción de otros activos financieros", vaticinan.

Prevén que los créditos en dólares sigan creciendo, incentivados por la oferta del blanqueo y por las expectativas de depreciación limitadas en el corto plazo. Además, se ha mencionado la intención del BCRA para flexibilizar las restricciones a la oferta crediticia en esa moneda.