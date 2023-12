Transición en el BCRA: impulsan como vice al cerebro económico de Macri

Bautizado con el nombre de pila en homenaje a Lenin, Vladimir Werning es el candidato de Luis Toto Caputo para ejercer la vicepresidencia del Banco Central. Werning había sido uno de los asesores estrella de Mauricio Macri, y antes dirigió las operaciones de JP Morgan para América latina.

Vladimir Werning, futuro vice del Cental.

El Cronista ya había anticipado la semana pasada que el ex Secretario de Finanzas, Santiago Bausili, era el candidato del designado Ministro de Economía para presidir el BCRA, anuncio que se concretó el martes. Y ya se inició el proceso de transición en el Banco Central, con contactos telefónicos y consultas por mensajes entre Bausili y Miguel Pesce.

Transición

"Hay consultas e intercambios entre ambos", confirmó una fuente al tanto de esos encuentros. La actual conducción reconoce que los que vienen "conocen el paño", por lo que no será problema, ya que, como dicen los aún funcionarios, "el Central es muy transparente en su información".

Caputo quiere que Pablo Quirno, su mano derecha, sea su viceministro de Economía. Venía de ser el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas que condujo Toto, hasta su pase al directorio del Central: duró tres meses, entre junio y septiembre de 2018, hasta su renuncia.

Banco Nación

Para este jueves también está previsto otro encuentro de otra transición, en este caso en el Banco Nación, entre Silvina Batakis y Daniel Tillard, quien viene de la mano de Juan Schiaretti, al dejar la presidencia del Banco de la provincia de Córdoba, y el vicepresidente entrante, Darío Wasserman, ex presidente de Garantizar SGR y actual desarrollador inmobiliario en el sector privado, que viene de la mano de Luis Caputo.

Así, Schiaretti le ganó la puja al Ministro de Economía, por colocar al presidente del Banco Nación. Del palo cordobés también se arrimaron al Gobierno Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas del gobierno de Córdoba, como titular de ANSeS; y Franco Mogetta, el secretario de Transporte de Córdoba, como Secretario de Transporte de la Nación.

En cuanto a Wasserman, no sólo él tiene un vínculo estrecho con Karina Milei (llamada 'el jefe' por su hermano Javier), sino también su mujer, Pilar Ramírez, quien fue electa legisladora por La Libertad Avanza.

CNV

Donde todavía no hay transición a la vista es en la Comisión Nacional de Valores. El actual presidente, Sebastián Negri, aguarda a su sucesor. Hay quienes mencionaban a Matías Tamburini, ex director del Deutsche Bank en la Argentina y ex director general de operaciones del FGS de la ANSeS. Pero él aspiraba a ser CFO en YPF.

Se sigue mencionando a Patricia Boedo, quien fue vicepresidente de la CNV y es muy respetada, al venir de la línea. El ex presidente de la CNV durante el macrismo, Marcos Ayerra, será el secretario Pyme.

Werning

En cuanto a Werning, su puesto durante el macrismo no decía nada: subsecretario de Coordinación y Análisis Económico, aunque era el cerebro económico de Macri, al tener su despacho pegado al presidencial. Werning era el economista del Gobierno que más escuchaban el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el vice jefe Mario Quintana.

Werning estuvo desde 1996 hasta 2003 en las oficinas del JP Morgan en Buenos Aires y desde allí hasta 2016 ocupó distintos roles en el banco en Nueva York, siendo el más destacado el de director y jefe del equipo de Estrategia y Política Económica para América latina.

En ese cargo, fue responsable de coordinar el informe de perspectivas macroeconómicas regional, el de perspectivas de política y del mercado crediticio, el del mercado de tasas y el de perspectivas del mercado de divisas.

También se desempeñó como consultor del Tesoro de los EE.UU. y del Instituto de Finanzas Internacionales. Luego de su paso por el Gobierno, se unió a AR Partners al equipo de Sales & Trading como managing director & head of institutional fixed income.