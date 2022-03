Acuerdo con el FMI: bonos y acciones subieron a la espera de la votación en el Senado

Los bonos argentinos en dólares que rigen bajo legislación extranjera operaron este jueves con cierta volatilidad, aunque terminaron la jornada con variaciones positivas de entre 0,23% y 1,05%, mientras el riesgo país anotó un descenso de 11 puntos básicos y quedó en 1766 en la medición del JP Morgan .

Esto se dio en el marco de la espera por parte del mercado local al debate que se está realizando durante el día de hoy en la Cámara del Senado sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El resultado de la votación está previsto para esta noche, aunque se espera que sea aprobado.

En renta variable, el S&P Merval avanzó 2,5% y gran parte de las acciones argentinas cerraron verde en Wall Street. Los principales avances entre las empresas locales en la plaza estadounidense se observaron en los papeles de Cresud (6,85%), Mercado Libre (6,80%) y Vista (6,28%).

WALL STREET, EN VERDE



En cuanto al mercado estadounidense, los principales activos bursátiles cerraron la jornada con variaciones positivas, mientras los inversores evaluaban el camino de la Reserva Federal (Fed) para subir las tasas de interés y disminuía la preocupación por la perspectiva de un incumplimiento de deuda por parte de Rusia .

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos, subieron el Dow Jones (1,23%), el S&P 500 (1,23%) y el Nasdaq (1,33%). En Europa, en tanto, el índice Euro Stoxx 50 terminó la jornada con un descenso de 0,11%, mientras los mercados de Rusia permanecieron cerrados.