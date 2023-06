Suben los bonos tras ampliación del swap: ¿ven los analistas una oportunidad de compra?

Los bonos argentinos suben tras la ampliación del swap con China y el cepo a las provincias. El mercado también ve oportunidades en los bonos en estos niveles.

Wall Street opera mixto con un ojo puesto en la próxima reunión de la Reserva Federal. Hoy las chances de una suba de tasas el 14 de junio son de solamente 20%.

Aguinaldo 2023: cuáles son las opciones para dolarizarse que recomiendan los analistas Cuentas en dólares de las provincias: cuánto tienen para pagar deuda

Rebotan los bonos

Todos los tramos de la curva argentina abren la semana con ganancias moderadas.

El Global 2029 sube 0,85%, seguido por el Global 2030 que avanza 0,74%.

Por su parte, en el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 suben 1,7% y 0,81%, mientras que la deuda con vencimiento más largo a 2041 y 2046 registra ganancias de 0,75% y 1,22%.

En lo que respecta a la deuda de ley local, los bonares también operan con subas. El AL29 sube 0,18%, mientras que el AL30 sube 0,52%. En el tramo largo, los bonos a 2035 y 2038 registran subas más abultadas de 0,88% y 0,7% respectivamente.

Los bonos rebotan luego de que el BCRA haya impuesto nuevas restricciones para acceso al mercado cambiario a las provincias.

Concretamente, el BCRA emitió un comunicado donde se menciona que las provincias deberán presentar una propuesta para la cancelación de hasta 40% de los vencimientos de capital, mientras que para el remanente deberá obtener un financiamiento con una vida promedio de al menos dos años.

Según los analistas de PPI, observando en detalle la normativa, el BCRA estaría tomando esta decisión solamente para ahorrarse casi u$s 270 millones.

"Por el momento poco impactó la medida de la deuda provincial en los bonos soberanos, e incluso también en los propios provinciales. La falta de reservas netas es el principal problema del equipo de Massa, y este tipo de política significaría otro endurecimiento del cepo tratando de suavizar la fuga de dólares durante los próximos meses", dijeron desde PPI.

El trader de bonos de un banco local señalaba que la medida contra las provincias mejora en el margen a la deuda soberana.

"El hecho de que los dólares no vayan a las provincias por el 100% de la deuda subsoberana hace que los bonos soberanos tengan una situación de privilegio versus la deuda provincial. Eso los mejora en el margen y por ello podríamos ver algún tipo de rebote. Sin embargo, siguen los problemas de las reservas y eso es lo que limita a los bonos a seguir subiendo", explicó el operado.

El rebote en los bonos también viene luego de que el BCRA haya podido acumular divisas en la última semana. También potenciados por el acuerdo del SWAP chino que el ministro Sergio Massa firmó la semana pasada.

Según los analistas de Cohen, tras ocho semanas consecutivas de caída que costaron más de u$s 6.000 millones, en la última las reservas internacionales subieron u$s 24 millones.

Sin embargo, desde la compañía advierten que la mejora no es para ilusionarse.

"Las reservas brutas siguen por debajo de los u$s 33.000 millones, mientras que las netas siguen en terreno negativo en aproximadamente u$s 1500 millones. La mejora en las reservas se explicó por el notable aumento de la liquidación de dólar agro que aportó u$s 1.576 millones, que le permitieron al BCRA comprar u$s 631 millones en el mercado cambiario. Esto fue compensado por las intervenciones en el mercado de bonos, caída de encajes en moneda extranjera y pagos de deuda del sector público", dijeron.

¿Oportunidad?

Finalmente, hay un factor especulativo detrás del leve rebote actual y es que la deuda local se encuentra muy castigada, dejando la puerta abierta a compras de oportunidad por parte de los inversores.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, remarcó que desde la compañía siguen teniendo una visión constructiva con respecto a la deuda en dólares.

"Entendemos que a estos niveles de paridad puede haber valor. Aunque el momento ideal de compra puede depender de varios factores, en especial en una economía que todavía enfrente altos niveles de volatilidad", dijo.

Además, explicó que estos precios lucen atractivos dado que la deuda se encuentra castigada.

"En nuestros escenarios de estres más ácidos siempre encontramos valor hasta niveles de paridad del orden del 40%, por eso tenemos esa visión constructiva, aunque somos conscientes que es necesario ir estudiando el punto ideal de ingreso", afirmó Benítez.

Con una visión similar, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, también encuentra valor en la deuda dado los precios actuales de los bonos.

"Creemos que estos precios ofrecen una atractiva relación riesgo retorno al mediano/largo plazo. Pensando en los próximos meses y eventualmente en una nueva administración, los bajos cupones que tienen estos bonos representan un incentivo a no reestructurarlos dado que, a los niveles actuales de tasas en EE.UU., los cupones que pedirían los acreedores en los potenciales nuevos bonos serian sustancialmente mayores", remarcó Franco.

En cuanto a la selección de los bonos, Franco encuentra valor en los Globales 2041 y 2035.

Wall Street mixto

Las acciones en Wall Street operan de forma mixta. El Dow Jones cae 0,24%, mientras que el S&P500 sube 0,27%.

A su vez, el índice tecnológico Nasdaq registra avances de 0,68%.

En el acumulado del año, el Nasdaq sube 34%, mientras que el S&P500 sube 12,2%. Por su parte, el Dow Jones gana 1,87% en 2023.

De esta manera, se mantiene la disparidad entre los distintos índices en Wall Street, destacándose el tecnológico por sobre los demás.

En cambio, en Europa las bolsas operan con pérdidas.

El Stoxx50 cae 0,8%, mientras que los demás índices también retroceden. En ese sentido, el CAC40 de Francia cae 0,95%, mientras que el FTSEMIB de Milán retrocede 0,87%.

En el día de hoy se publicaron datos económicos que alentaron la idea de que la Fed no va a subir la tasa de interés.



El indicador de servicios del ISM (Institute for Supply Management) cayó inesperadamente al nivel más bajo del año, en conflicto con lecturas más optimistas.

A partir de esto, crece la especulación de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés estables en junio, y sus opciones están abiertas para alzas posteriores.

Sin embargo, los informes mixtos están enturbiando las expectativas.

"La debilidad en las encuestas de ISM contrasta con la mejora reciente en los PMI globales de S&P, que actualmente son consistentes con un crecimiento positivo del PIB de alrededor del 2% anualizado, y claramente pinta una imagen dramáticamente diferente al informe de empleo de mayo", dijo Andrew. Hunter, economista jefe adjunto de EE. UU. en Capital Economics.

Tras el dato de ISM de servicios, la probabilidad de ver una suba de tasas de la Feds se redujo.

Actualmente el mercado espera que la Fed mantenga sin cambios la tasa de interés en junio con un 80% de probabilidad y observa un 20% de probabilidad de que la suba en 25 puntos básicos al rango de 5,25% y 5,5%.