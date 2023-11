Cambian el dólar oficial, turista, tarjeta y ahorro: ¿a cuánto se van?

Este miércoles a las 10 de la mañana el dólar oficial mayorista pasará de $ 350 a $ 353,50, si es que el ministro de Economía, Sergio Massa, cumple con lo que anunció y no se deja convencer por otros altos funcionarios del gabinete económico.

Algunos plantean que podría ser conveniente posponer esta micro devaluación al martes próximo, una vez que pase el balotaje, para no despertar a un dólar financiero y al blue que vienen tranquilos debajo de los $ 1000.

Esto a diferencia de la semana previa a la primera vuelta de elecciones presidenciales, cuando habían saltado por los aires y obligaron al BCRA a intervenir con u$s 100 millones por día para impedir que el dólar MEP suba todavía más.

¿Se posterga?

Por eso, el mercado esperan a ver para creer: no descartan aún una postergación de este crawling peg hasta que no suceda. Además, la pregunta que se hacen es por qué adelantaron desde el Ministerio de Economía con tantas precisiones de día y valor del dólar oficial, cuando, en realidad, el BCRA no adelanta su estrategia cambiaria.

Lo cierto es que, si se devalúa a $ 353,50, el dólar minorista, hoy en $ 365,50, pasará por encima de los $ 370, que es el tipo de cambio que se utiliza para el dólar tarjeta, el turista y el ahorro, que se establecieron en $ 731, y pasarán a cerca de 740 pesos.

Estrategia

La estrategia reside en devaluar a un ritmo del 3% mensual sobre este nuevo valor de $ 353,50, y hacerlo cada lunes, aunque como el próximo es feriado, se pasaría para el martes siguiente, al ser el primer día hábil de la semana.

En el mercado descreen de esta estrategia, que había sido anticipada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, de un crawling peg del 3% mensual, ya que con una inflación de noviembre que el Relevamiento de Expectativas de Mercado que hace el BCRA da en 12% (y el de diciembre en 14,3% y el de enero en 15,1%), el atraso cambiario sería evidente.

Nuevo esquema

Claro que este escenario se daría en el caso en que Sergio Massa se impusiera en el balotaje y se convirtiera en el nuevo Presidente, de la mano de un Carlos Melconián que podría ser su futuro ministro de Economía, con Martín Redrado al frente del Banco Central y que desplazara al "albertista" Miguel Pesce, quien venía de presidir el Banco de Tierra del Fuego antes de ser el número uno del Central.

Con Roberto Lavagna como economista de consulta en forma permanente, jugando a pleno por Massa, a tal punto de decir que lo votaría y todo en voz alta, dando a entender que estaría de alguna forma dentro de su equipo de trabajo.

Del lado de Milei, Macri impulsa a Luciano Laspina, el economista de cabecera de Patricia Bullrich, aparte de a Federico Sturzenegger.