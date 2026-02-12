JP Morgan elevó su recomendación sobre Mercado Libre (MELI) de “Neutral a Overweight” y subió su precio objetivo a u$s 2800 desde u$s 2650, lo que implica un potencial de apreciación de 38,7% frente al valor actual de u$s 2.018,18. Tras conocerse el informe, la acción reaccionó al alza y avanza en torno de 3,7% en la apertura de la rueda, reflejo de la lectura positiva del mercado frente al cambio de postura del banco. La decisión, firmada por el analista Marcelo Santos, se apoya en un cambio en la dinámica competitiva en Brasil, una mayor visibilidad sobre las estimaciones de ganancias hacia 2026–2027 y la expectativa de que la compañía pueda sostener un crecimiento superior al 30% en ese mercado hacia el cuarto trimestre de 2025. Uno de los principales argumentos detrás del upgrade es la reciente suba de take rates por parte de Shopee (Marketplace online con modelo similar a Mercado Libre o Amazon). Para JP Morgan, este movimiento sugiere un entorno competitivo más benigno. Si el competidor eleva comisiones y reduce subsidios, el escenario deja de ser de presión extrema sobre márgenes. El banco destaca que Shopee prácticamente alineó sus tarifas con las de Mercado Libre para productos superiores a R$80, y reforzó así la percepción de una racionalización del mercado. Si bien parte de esos ingresos adicionales podrían destinarse a subsidios vinculados a PIX, el análisis considera que existen ahorros netos del lado del competidor, reduciendo la agresividad estructural del entorno. JP Morgan también señala que Mercado Libre trasladó inflación a sus costos fijos hace tres semanas, un movimiento que interpreta como señal de confianza en la estabilidad competitiva. Otro eje central es que el banco ya no observa un “downside material” frente a las estimaciones de consenso para 2026 y 2027. En un mercado que castiga con rapidez cualquier riesgo de recorte en utilidades futuras, esta mejora en visibilidad reduce la prima de incertidumbre. La tesis incorpora la expectativa de que Mercado Libre pueda sostener un ritmo de crecimiento superior al 30% en Brasil hacia el cuarto trimestre de 2025. Dado el peso estructural de ese mercado en el negocio consolidado, esa variable resulta clave para la narrativa de expansión. El informe reconoce que la intensidad promocional de Amazon sigue como un factor de riesgo, aunque remarca que se trata de un jugador de menor escala relativa en Brasil, lo que limita su impacto estructural en la tesis. El upgrade llega tras un año de marcada subperformance frente al MSCI LatAm (acción prácticamente sin cambios frente a un índice con suba cercana al 65%). Para JP Morgan, la combinación de menor presión competitiva y mayor previsibilidad en resultados abre espacio para una recomposición de valuación, algo que el mercado comenzó a descontar con la suba cercana al 3% en la jornada.