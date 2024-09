Sorpresa en el blanqueo: quiénes lideran el ingreso de dólares a los bancos

Arranca la recta final de la primera etapa del blanqueo, que finalizará en pocos días. Posiblemente, la de mayor convocatoria porque incluye a la regularización de efectivo y, sobre todo, por la menor penalidad para los que se sumen a la iniciativa, que avanza de manera acelerada y va arrojando cada vez más datos llamativos para el mercado.

El crecimiento de los depósitos en dólares del sector privado en los bancos se aceleró en la última semana, con subas de hasta u$s 500 millones por día. La cifra diaria es superior, incluso, a lo que anteriormente avanzaban por mes, por lo que no caben dudas de que gran parte de los nuevos ingresos de dólares corresponde al blanqueo.

Uno datos de los más destacables es la gran adhesión minorista. Si bien aún no hay datos oficiales, los cálculos privados y los movimientos observados por los operadores de entidades financieras señalan que, por muy lejos, predominan los ingresos inferiores a u$s 1 millón. Incluso, en gran parte de los casos, por debajo de u$s 100.000.

Ingreso de dólares a los bancos



El equipo de investigación de Aurum Valores calcula que, en base a los últimos datos oficiales sobre depósitos privados en dólares, desde mediados de agosto hasta el martes pasado habrían ingresado casi u$s 3000 millones en montos inferiores a u$s 1 millón. Por encima de ese cifra, el total blanqueado llegaría apenas a u$s 400 millones.

El crecimiento de los ingresos minoristas de dólares es contante y avanza en la medida en que se acerca el cierre de la primera etapa. A principios de septiembre, de acuerdo con el bróker de inversiones, ingresaban entre u$s 72 millones y u$s 124 millones diarios. La cifra ha estado aumentando cada semana y el martes pasado habría marcado un pico de u$s 433 millones.

De mantenerse el ritmo de crecimiento que ha estado mostrando en las últimas jornadas, Aurum Valores proyecta que los ingresos totales en efectivo a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) podría ascender a los u$s 6000 millones en la primera etapa del proceso, que finaliza el 30 de septiembre.



Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, afirma que, hasta ahora, la mayor adhesión al blanqueo de capitales viene por el lado del efectivo. Y baja aún más la vara: entre los montos ingresados, predominan los inferiores a los u$s 100.000, los cuales a partir del 1 de octubre quedarán nuevamente a disposición de los depositantes.

"Observamos que muchos ingresos se limitan a un máximo de u$s 100.000, aunque también hay operaciones que superan con facilidad ese monto. En general, predominan los ingresos por debajo esa cifra, pero evidentemente se manejan ambos rangos. No sólo entran montos pequeños", agrega Isabel Botta, gerente de producto de Balanz.



Botta destaca el fuerte crecimiento que están registrando los depósitos privados en dólares en los bancos, con subas diarias de hasta u$s 500 millones, lo que considera un indicador positivo. Los últimos avances, resalta, son 50% superiores a los de la semana anterior, lo que sugiere una aceleración ante la cercanía del cierre de la primera etapa.



"El proceso está avanzando de manera positiva. Al principio, enfrentamos muchas complicaciones para que todo comenzara a fluir, pero ahora vemos un crecimiento constante, con incrementos significativos en los ingresos semana tras semana. Antes, los ingresos de dólares se duplicaban cada semana, pero para esta semana esperamos un múltiplo mayor", proyecta.