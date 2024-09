Dólar MEP perfora los $ 1200: cuánto más puede bajar y qué le pone un piso

"Van a tener que vender dólares para pagar los impuestos". El vaticinio del ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo realidad, al punto que las alarmas se encendieron en las pantallas de los mesadineristas al ver un MEP quebrando la barrera de los $ 1200 y un contado con liquidación descendiendo a $ 1215.

Duró poco, porque enseguida aparecieron las órdenes de venta para aprovechar esos precios de remate, aunque finalmente terminaron en baja: $ 1198 el MEP y $ 1240 el CCL, con un blue que cayó a $ 1240.

Faltan pesos

Este dólar libre barato obedece a que este lunes vence el pago de Bienes Personales, y muchos ahorristas esperaron hasta último momento para vender su canuto en dólares y adherirse al pago anticipado por cinco años.

La contadora Adriana Marinelli, especialista en mercados de capitales, hace hincapié que el régimen especial ingreso de Bienes Personales para bienes no regularizados vence del 19 a 23 de septiembre, según la terminación del CUIT, donde hay que ingresar el pago a cuenta del 75%, mientras el 25% restante se debe hacer hasta el 30 de septiembre.

Por lo tanto, hasta fin de mes puede seguir habiendo necesidad de pesos. La incógnita es lo que pueda llegar a suceder con el tipo de cambio financiero y con el blue a partir de octubre, con un nuevo flujo de pesos que se vea tentado por estos valores baratos del dólar libre.

Además, la nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores le genera mayor presión a la divisa, ya que ahora se puede comprar MEP y CCL sin límites.

En las mesas tienen otra interpretación: "A partir de hoy no habrá que llenar más el formulario para realizar transferencias al exterior por montos mayores a $ 200 millones, pero se mantiene el tener que esperar cinco días para realizar transferencias mayores a $ 200 millones".

Nueva norma de CNV

"Por ejemplo, si quiero transferir $ 500 millones en un solo día, hoy tengo que avisarle a la CNV que haré esa operación en T+5. A partir de ahora solamente debo esperar cinco días sin hacer el formulario. El inversor deberá avisarle al broker que hará una operación única mayor a los $ 200 millones en un solo día, y a partir de ese momento aplica el T+5", detallan.

Además se podrá tener caución tomadora en dólares y comprar tanto valores negociables en pesos como en dólares. Por ejemplo, un inversor podrá tomar caución en dólares, vender los dólares y comprar AL30. Pero seguirá la regulación 959 que limita la caución tomadora en pesos para vender activos contra D, C y hacer transferencias al exterior.

Flexibilización

Por último, CNV dispuso que los saldos ociosos de las comitentes especiales no deberán ser transferidos a la CERA de los bancos mientras que no superen los $ 1,75 millón (1500 UVA) o 3% del total de la comitente. Esto aplica para los 10 días hábiles. En la práctica, las Alycs siguen haciendo el formulario, nada más que el broker no la gira más a CNV, sino que se la guardan ellos.

"Hay una flexibilización con esta nueva regulación de la CNV, pero para el cliente no cambia nada, ya que el regulador dice que no estamos obligados a mandarle el formulario, pero el inversor debe avisarle al broker que va a operar más de cierta suma por única vez, y casualmente esa suma es más de $ 200 millones", explican en las sociedades de bolsa de la City porteña.