Se renovó el cupo de u$s 200 por persona pero un nuevo grupo no puede comprar dólares

El Gobierno nacional actualizó la lista de los grupos que pueden acceder al cupo de u$s 200, una operatoria oficial para hacerse del llamado dólar ahorro. De esta manera, no están incluidos dentro de este beneficio para hacerse con la divisa extranjera aquellos que cobren el nuevo bono estatal -conocido como IFE 4- de $ 18.000 para trabajadores informales no registrados, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas (A y B).

Actualmente la ANSES habilitó la segunda etapa de la inscripción al nuevo bono IFE 4 se trata de la parte donde los aspirantes deben firmar la declaración jurada y añadir la cuenta bancaria en cuestión (CBU). Hasta el momento, teniendo en cuenta que cierra la inscripción el sábado 7 de mayo, el organismo previsional sigue recibiendo, rechazando y aceptando solicitudes.

Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City porteña este miércoles 4 de mayo



Dólar blue hoy miércoles 4 de mayo: a cuánto cotiza



Esta medida llamada "Refuerzos de Ingresos" se dio con el objetivo de acompañar a quienes se encuentran en una situación económica vulnerable en medio de un contexto en el que la inflación no deja de escalar. Aun así, el Gobierno determinó el ajuste del universo de personas que pueden acceder al dólar ahorro, utilizado de manera histórica por los pequeños ahorristas argentinos como forma de cobertura ante coyunturas de incertidumbre y crisis.

QUIÉNES NO PUEDEN HACERSE CON EL CUPO DE U$S 200

Beneficiarios de un plan o programa de Anses , como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO II .

o . Personas sin ingresos declarados o "consistentes" .

. Cotitulares de cuentas bancarias.

Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito .

. Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero.

Quienes hayan adquirido dólares financieros en los 90 días anteriores.

Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia.

Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24%

CUÁNTO SON 200 DÓLARES EN PESOS ARGENTINOS

El monto determinado para adquirir la divisa estadounidense determinado por el Gobierno sigue siendo de u$s 200. Así, hasta el cierre de esta nota, el dólar ahorro cotiza en $ 199,65; por lo que adquirir el máximo disponible de este beneficio implicaría invertir $ 39.930.

Así, quienes estén incluidos en las categorías para recibir el "Refuerzo de Ingresos" otorgado por ANSES, no podrán hacer este "rulo" y comprar dólares bajo la operatoria oficial, aunque puede hacerlo mediante métodos alternativos como la adquisición de dólar MEP (o Bolsa) o mediante criptomonedas que sigan el valor del dólar.

BONO IFE 4 ANSES: QUIÉNES PUEDEN ACCEDER





Trabajadores y trabajadoras que perciban ingresos por el desarrollo de actividades laborales informales y no registradas y sus ingresos no superen el valor hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) ;

Personas que se encuentren en situación de desempleo

Trabajadores y trabajadoras con contratos de relación de dependencia registrados durante el período de reserva de puesto , a excepción de los trabajadores y las trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Monotributistas inscriptos e inscriptas en las categorías "A" y "B" y Monotributistas sociales

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares .

CUÁL ES EL TECHO MÁXIMO PARA COBRAR EL NUEVO BONO IFE 4 DE ANSES

El organismo previsional ya comenzó a rechazar algunas solicitudes.

La Evaluación Socio Ambiental que hará ANSES desde la firma de una Declaración Jurada (DDJJ) obligatoria para aprobar el bono IFE 4 de $ 18.000 se centrará en cuatro criterios fundamentales: