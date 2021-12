Se dispara la inflación en EE.UU.: ¿cuánto pierden los argentinos con el canuto de dólar debajo del colchón?

La inflación se acelera en los Estados Unidos, el último reporte la ubicó en el 6,8% interanual, y hay preocupación entre los analistas del país del norte por el contexto económico ya que el número es el más elevado de los últimos 30 años . Y esta noticia también impacta en los ahorristas argentinos que eligieron resguardar sus ahorros en esa moneda: los que tienen el canuto en el colchón.

Quienes guardaron los ahorros en dólares en su casa y los dejaron ahí -sin invertirlos en algún activo que otorgue retornos- perdieron en el último año casi un 7% del valor .

Otro golpe al Gobierno: tras 15 años, la Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura



Esto significa que si dejaron guardados u$s 10.000 desde diciembre de 2020 hasta hoy, cuando los quieran usar, habrán perdido unos u$s 680 respecto del valor del año previo .

Esto representa una pérdida de unos $ 120.000 si se toma la cotización oficial y de más de $ 130.000 si se consideran los valores del mercado paralelo "blue" -con algunas cotizaciones estando incluso más altas-.

La inflación en EEUU fue de un 6,8%.

DÓLAR COLCHÓN: LA PÉRDIDA MÁS ALTA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS



A pesar de que estos números fueron especialmente malos en 2020, el dólar colchón históricamente es el ahorro menos rentable a la hora de realizarlo en moneda norteamericana .

Si se toma por ejemplo la inflación en EEUU de los últimos 10 años (la cual ronda en el 22% sin contar los datos del 2021), entonces una persona que en 2011 consiguió u$s 10.000 y decidió guardarlos en un colchón para sacarlos a día de hoy se va a encontrar que los mismos equivalen a unos u$s 7800, por lo que perdió unos u$s 2200 en el proceso.

FMI: el Gobierno ya habla de sesiones extraordinarias en el verano para debatir el acuerdo



DÓLAR COLCHÓN: CÓMO LE FUE A OTRAS INVERSIONES

La mejor forma de entender que ahorra con el canuto del colchón es la peor elección para quienes tienen sus ahorros en dólares, simplemente hay que observar los retornos que tiene una inversión "segura" como lo son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos .

Estos cuentan con una tasa del 2%, por lo que una persona que compró u$s 10.000 de estos bonos y los dejó allí durante los últimos 10 años, habría ganado en total u$s 2000.