Se achica el colchón: cae el stock de dólares de los argentinos fuera de los bancos

La cantidad de dólares de los argentinos por fuera del sistema financiero local se redujo. La baja se dio en medio de la calma cambiaria que tuvo lugar durante los primeros meses del año, tras el cambio de expectativas por parte de los inversores del mercado financiero por el cambio de Gobierno.

Al cierre del primer trimestre del año, los argentinos residentes en el país tenían u$s 257.857 millones por fuera del sistema financiero local, lo que implica una reducción de u$s 323 millones en comparación con los u$s 258.180 millones que poseían al cierre del año pasado.

Así lo estimó el Indec en su informe de Balanza de Pagos que difundió este miércoles, correspondiente al primer trimestre del año, en el que reflejó, entre otros datos, una reducción trimestral de 0,2% sobre el stock de dólares que tienen los argentinos por fuera del sistema financiero local.

Según el Indec, los u$s 257.857 millones que poseían los argentinos residentes por fuera del sistema financiero local al cierre del primer trimestre estuvo conformado por u$s 255.148 millones correspondientes a "moneda y depósitos".

Menos dólares afuera



La reducción del stock que se observó durante el primer trimestre del año, si bien se trató de una proporción moderada, implicó un cambio respecto a lo que venía mostrando. La estimación del organismo estadístico mostraba incrementos en cada uno de los informes trimestrales correspondientes al año anterior.

Debido a la acumulación que se fue generando, aún con la reducción que se registró, el stock del primer trimestre de este año sigue siendo superior al del mismo período del año anterior, cuando era de u$s 243.676 millones, de acuerdo con el informe oficial.

Los datos del organismo oficial de estadística coinciden con los del Banco Central, que también observó un reingreso de dólares al sistema financiero local durante los primeros meses del año, en medio de la calma cambiaria que tuvo lugar durante ese período.

Incluso, de acuerdo con la autoridad monetaria, el reingreso de divisas al sistema financiero local volvió a darse durante cuarto mes del año, según indicó en su último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

Los últimos datos del BCRA indican que en abril la formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero registró un resultado superavitario de u$s 133 millones, conformado por ventas netas de "billetes" por u$s 78 millones e ingresos netos en concepto de divisas por u$s 56 millones.