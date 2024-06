Fuga de divisas: cuántos dólares volvieron al sistema financiero

La mejora en la confianza del mercado financiero se reflejó en otro dato de reingreso de activos externos. Los inversores y ahorristas residentes en el país volvieron a ingresar dólares al sistema financiero local, lo cual se viene observando desde diciembre del año pasado, tras la asunción del presidente Javier Milei.

Los últimos datos del BCRA indican que en abril la formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero registró un resultado superavitario de u$s 133 millones, conformado por ventas netas de "billetes" por u$s 78 millones e ingresos netos en concepto de divisas por u$s 56 millones.

Dólar: dos economistas de la City sostienen que si cae la inflación, también cederá el crawling peg

El resultado de "billetes" se explicó por las ventas netas de u$s 72 millones por parte de las "personas jurídicas" y u$s 5 millones en las "personas humanas", según precisó la autoridad monetaria en su último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

Las denominadas "personas humanas" efectuaron ventas de divisas en abril por u$s 14 millones y compraron u$s 9 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron durante el mes, fueron 208.000 las que vendieron "billetes", mientras que aproximadamente 51.000 realizaron compras de dólares.

Cambio de tendencia con Milei



El ingreso de dólares al sistema financiero local por parte de los residentes en el país se viene registrando desde la asunción de Milei como presidente de la Nación, en el marco de una mejora en la confianza del mercado financiero y la estabilidad cambiaria que se observó durante los primeros meses de su gestión.

Los datos del Banco Central indican que el resultado superavitario de u$s 133 millones de abril se suma a los u$s 139 millones que se registraron en marzo y u$s 94 millones en febrero. En lo que va del año, el único dato negativo se registró en enero, con un déficit de u$s 20 millones.

El ingreso neto acumulado durante los cuatro primeros meses del año asciende a u$s 346 millones. El resultado contrasta con el dato negativo del mismo período del año pasado, con el Gobierno anterior, cuando salieron u$s 493 millones del sistema financiero local, de acuerdo con los datos del Central.



En diciembre, mes en el que terminó el gobierno de Alberto Fernández e inició el de Milei, ingresaron u$s 330 millones netos al sistema financiero local por parte del sector privado no financiero. De esta manera, los ingresos netos de dólares suman u$s 676 millones desde el cambio de Gobierno.

Los datos oficiales exhiben una reversión en la tendencia tras el cambio de Gobierno. Desde la asunción de Milei, a excepción de enero, todos los meses se registraron reingresos de divisas por parte de los residentes del sector privado no financiero, mientras que de enero a octubre de 2023 el saldo neto durante todos los meses fue de salida de dólares.