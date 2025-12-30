Cada dólar cuenta para el Banco Central y para el Gobierno de Javier Milei. Así quedó de manifiesto este martes, cuando el secretario de Turismo, Daniel Scioli, felicitó al titular del BCRA, Santiago Bausili, por la nueva metodología para medir los gastos en turismo que hacen los argentinos en el exterior.

Con la apreciación cambiaria registrada en 2024 y 2025, el turismo se volvió un sector deficitario en términos cambiarios.

Sin embargo, la nueva forma de medir los consumos con tarjetas de crédito implicó, a partir de julio, una cifra menor que la registrada previamente.

“Agradezco al BCRA, a su presidente Santiago Bausili, y a su equipo por el último informe emitido el pasado viernes en horas de la tarde, en el cual se desglosa el “Consumo de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)” para el período julio-noviembre del presente año. En base a esos resultados, nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser u$s 13.350 millones con la vieja metodología, a u$s 10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)“, aseguró el funcionario.

“Como consecuencia se evidencian diferencias en el saldo, pasando de u$s -9983 millones con la vieja metodología, a un saldo de u$s -6935 millones con la metodología nueva”, agregó.

Según el último Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados / enviados mediante servicios postales) fueron de u$s 647 millones en noviembre.

Dentro de esa categoría, se destacaron egresos brutos asociados a gastos con tarjetas por viajes estimados en u$s 472 millones, por u$s 101 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros y u$s 74 millones a giros al exterior de operadores turísticos.

“Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera”, informó el BCRA.

“La misma metodología de desagregación y estimación se aplicó a los ingresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales), los cuales se estima que resultaron en u$s 322 millones en el mes.

Mediante la Comunicación “A” 8254, publicada en junio por el BCRA, se modificó el código de concepto mediante el cual las entidades registraban los consumos con tarjetas de residentes con proveedores no residentes o de no residentes con proveedores argentinos.

En esa comunicación se introduce una apertura del concepto, la cual permite separar, a partir de julio, los consumos por viajes desde y hacia al exterior y las compras no presenciales de bienes a proveedores del exterior. A partir de ello, los consumos de servicios digitales se agrupan bajo la cuenta “Otros servicios”.

“Este cambio tiene el objetivo de mejorar las estadísticas dado que la cuenta “consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes” no debiera de relacionarse únicamente a los gastos por viajes ya que, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior", informó el Central.