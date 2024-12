Salida de depósitos en dólares: cuántos se irán en enero y por qué

En la jerga financiera lo denominan el efecto Bienes Personales. Estacionalmente, cada fin de año suele pasar pasar algo parecido.

A medida que se va acercando el 31 de diciembre, crecen los depósitos en dólares para evitar ese pago, ya que están exentos de ese tributo los depósitos bancarios. Pero luego, desde el 2 de enero, los ahorristas empiezan a retirarlos.

En los bancos estiman que, de los u$s 20.000 millones blanqueados en efectivo, un 15% todavía no salió porque esperan la "foto" al 31 de diciembre para evitar pagar ese tributo, y que aproximadamente u$s 3000 millones pueden llegar a salir durante enero y principios de febrero, cuando ya muchos vuelvan de sus vacaciones de verano.

Depósitos en dólares

"Ese es el número estimado que tenemos a nivel sistema, por supuesta profesionalidad de la contraparte y el tamaño de depósitos. Pero los vamos a tentar con distintos tipos de productos bancarios para que se queden, de modo que puedan darles algún uso financiero a esos dólares".

"Incluso las plataformas online de varias entidades se están modernizando, aggionarnándose para que hasta nos podamos quedar con el negocio de los criptoactivos", revela el CEO de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina, que cambia el anonimato por sus sinceras palabras.

Encajes en el BCRA

Esta es la razón por la cual los bancos van a esperar hasta fines de enero para encajar gran parte de los dólares que tienen acumulados en sus bóvedas en el Central, para que no suceda que el ahorrista quiera ir a retirarlos y no estén.

María Paula Veliz, gerente de Impuestos de Expansion Argentina, revela que si bien en años anteriores era común esperar un incremento en los depósitos en dólares en cajas de ahorro -dado que están exentas del Impuesto sobre los Bienes Personales-, este año puede ser diferente.

Hay dos motivos, que pasa a enumeran: "Por un lado, muchos de los billetes que se depositaban hoy están en las cuentas especiales del blanqueo (CERA) y, dado que deben dejarlos depositados hasta el 31 de diciembre de 2025 para no pagar el impuesto, posiblemente permanezcan allí".

BB.PP. por adelantado

El otro motivo es el Régimen Especial del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), ya que quienes ingresaron no tendrán que preocuparse por la "foto" al 31 de diciembre: "Si se adhirieron al régimen adelantando el ´pago de BB.PP. no hace falta porque ya lo pagaron".

A juicio de Mariano Sardáns, CEO de FDI, el que blanqueó no quiere la plata en la casa o en la caja de seguridad, sino que quiere darle renta, sino ya la hubiese sacado.

"Sí veo depositando gente nueva, blanqueando más efectivo. Hasta ahora, quienes sacaron el dinero son del mercado inmobiliario para comprarse un inmueble porque el vendedor quiere el cash sobre la mesa", explica.