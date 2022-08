Reservas: la sangría no se detiene y el BCRA ya vendió más de u$s 1100 millones en nueve ruedas

El Banco Central volvió a obtener un saldo negativo tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Fuentes del mercado estiman que la entidad vendió este lunes unos u$s 84 millones, en una rueda con un mayor demanda de divisas pero con bajo volumen operado (u$s 174,5 millones de contado).

Se trata de la novena venta de reservas que realiza la autoridad monetaria de forma consecutiva. Esta seguidilla de ventas representa más de u$s 1160 millones. A la vez, los saldos negativos crecen a más de u$s 780 millones en el mes y u$s 200 millones en lo que va del año.

Desde el mercado señalaron que nuevamente la demanda para la importación de energía y combustibles explicó el saldo negativo de la entidad en su intervención cambiaria. Los pedidos de compra de dólares por este concepto significaron este lunes más de u$s 110 millones, indicaron.

Los saldos de las últimas jornadas mantiene a agosto como el mes con el peor inicio en lo que va de 2022, aunque el Gobierno espera poder mejorar pronto esta situación, con el efecto de las medidas que anunció hace dos semanas para incentivar la venta de granos por parte del complejo agropecuario.