Reservas: el BCRA cierra el peor julio en 20 años

La tregua no fue completa. Si bien el fuerte retroceso de las cotizaciones paralelas del dólar y las mejoras de los bonos y las acciones implicaron un alivio en medio de la turbulencia financiera que atraviesa el país, la jornada de ayer dejó también otra fuerte venta de reservas por parte del Banco Central.

El dólar también se sumó al "efecto Massa": cayeron el blue y el financiero



La autoridad monetaria se desprendió de otros u$s 100 millones de sus reservas, en una rueda en la que la demanda de energía superó los u$s 120 millones . De esta manera, y cuando queda solo un día hábil para que termine el mes, el BCRA acumula ventas netas por unos u$s 1100 millones.

De esta manera, la entidad que preside Miguel Pesce se encamina a cerrar el peor mes de julio en 20 años .

El nivel de reservas netas del Banco Central mantiene en alerta a un mercado que ya descuenta que se incumplirá la meta de acumulación de divisas pactada con el FMI para este trimestre .

El nuevo target de acumulación de reservas correspondiente al tercer trimestre del año, cabe recordar, había sido recortado de u$s 4400 millones a u$s 4100 millones para alcanzar así un piso de u$s 6400 millones para el cierre de septiembre.

"La meta de reservas luce lejísimos. Calculamos que las reservas netas rondan los u$s 2500 millones en la actualidad, muy lejos de los u$s 6400 millones que pide el Fondo para el tercer trimestre del año", detalló hace una semana un informe de 1816.

En el oficialismo, en tanto, no se dan por vencidos y continúan a la espera de los efectos de la última medida lanzada por el BCRA para capturar los dólares que quedarían por liquidarse de la cosecha gruesa. Miguel Pesce incluso reconoció esta semana que el Gobierno apuntaba a capturar u$s 2500 millones con el nuevo incentivo.